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ФАС оштрафовала на 1 млрд рублей двух нефтетрейдеров за рыночный сговор

Ведомости

ФАС России оштрафовала на более, чем 1 млрд руб. двух нефтяных трейдеров на АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ойл», которых признала виновными в заключении картельного соглашения на биржевых торгах нефтепродуктами в 2018 г., сообщается на сайте ведомства.

«Каждая компания должна заплатить более 509 млн руб.», — отметили в ФАС, пояснив, что в результате действий трейдеров цены на нефтепродукты на бирже были завышены, что могло привести к общему повышению цен на топливо.

В марте 2019 г. в офисе «Солида» прошли обыски. За четыре месяца до того «Роснефть» обвинила «Солид» в рыночном сговоре, который привел к развитию топливного кризиса в России в 2018 г. Тогда за год топливо на АЗС подорожало на 8–9%, писали «Ведомости».

Дело о картельном сговоре между трейдерами «Солид – товарные рынки» и «А-ойл» на биржевых торгах СПбМТСБ было возбуждено в феврале 2019 г. АО «Солид-товарные рынки» попыталось оспорить полномочия ФАС по контролю ценовых сговоров на биржевых торгах. А Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ограничения конкуренции в отношении «Солида», сообщал «Коммерсантъ».

В июне 2020 г. Арбитражный суд Московского округа счел правомерными действия ФАС. После этого ведомство вынесло решение по делу в отношении нефтетрейдеров, признав их виновными в заключении картельного соглашения. Весной 2021 г. компании обжаловали это решение в первой инстанции, которая признала решение ФАС недействительным. Однако, 1 июля 2021 г. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, встав на сторону антимонопольного ведомства.

ФСБ и ФАС провели обыски в офисе топливного трейдера, на которого указала «Роснефть»

Затем силовики снимали данные с серверов Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, что привело к приостановке торгов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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