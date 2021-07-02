ФАС оштрафовала на 1 млрд рублей двух нефтетрейдеров за рыночный сговор

В марте 2019 г. в офисе «Солида» прошли обыски. За четыре месяца до того «Роснефть» обвинила «Солид» в рыночном сговоре, который привел к развитию топливного кризиса в России в 2018 г. Тогда за год топливо на АЗС подорожало на 8–9%, писали «Ведомости».