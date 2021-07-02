ФАС оштрафовала на 1 млрд рублей двух нефтетрейдеров за рыночный сговор
ФАС России оштрафовала на более, чем 1 млрд руб. двух нефтяных трейдеров на АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ойл», которых признала виновными в заключении картельного соглашения на биржевых торгах нефтепродуктами в 2018 г., сообщается на сайте ведомства.
«Каждая компания должна заплатить более 509 млн руб.», — отметили в ФАС, пояснив, что в результате действий трейдеров цены на нефтепродукты на бирже были завышены, что могло привести к общему повышению цен на топливо.
Дело о картельном сговоре между трейдерами «Солид – товарные рынки» и «А-ойл» на биржевых торгах СПбМТСБ было возбуждено в феврале 2019 г. АО «Солид-товарные рынки» попыталось оспорить полномочия ФАС по контролю ценовых сговоров на биржевых торгах. А Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ограничения конкуренции в отношении «Солида», сообщал «Коммерсантъ».
В июне 2020 г. Арбитражный суд Московского округа счел правомерными действия ФАС. После этого ведомство вынесло решение по делу в отношении нефтетрейдеров, признав их виновными в заключении картельного соглашения. Весной 2021 г. компании обжаловали это решение в первой инстанции, которая признала решение ФАС недействительным. Однако, 1 июля 2021 г. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, встав на сторону антимонопольного ведомства.