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Авиакомпания «Россия» возобновила полеты в Анталью

Ведомости

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», с 1 июля возобновила полеты в турецкую Анталью, сообщается на сайте перевозчика.

«Рейсы выполняются из санкт-петербургского аэропорта "Пулково" по уже привычному расписанию дважды в день», — говорится в сообщении. Из расписания следует, что вылеты из Санкт-Петербурга производятся в 09:30 и в 12:45. Обратные рейсы из Антальи вылетают в 14:35 и в 17:55.

Авиасообщение с Турцией было временно приостановлено 15 апреля из распространения коронавируса и возобновлено 22 июня. С этой даты в турецкую Анталью прибыли порядка 120 000 туристов из России, сообщал глава рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз.

Ранее сообщалось, что в Турцию прибыла делегация российских экспертов, которая оценит эпидемическую ситуацию в стране. В ее состав вошли представители Роспотребнадзора, Ростуризма и Минздрава. Власти Турции заявляли, что ежедневные показатели заболеваемости в стране в июне стабилизировались по сравнению с пиковыми значениями апреля.

Ранее по теме: «Аэрофлот» с 25 июня открывает дополнительные рейсы в Турцию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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