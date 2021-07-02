Авиакомпания «Россия» возобновила полеты в Анталью
Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», с 1 июля возобновила полеты в турецкую Анталью, сообщается на сайте перевозчика.
«Рейсы выполняются из санкт-петербургского аэропорта "Пулково" по уже привычному расписанию дважды в день», — говорится в сообщении. Из расписания следует, что вылеты из Санкт-Петербурга производятся в 09:30 и в 12:45. Обратные рейсы из Антальи вылетают в 14:35 и в 17:55.
Авиасообщение с Турцией было временно приостановлено 15 апреля из распространения коронавируса и возобновлено 22 июня. С этой даты в турецкую Анталью прибыли порядка 120 000 туристов из России, сообщал глава рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз.
Ранее сообщалось, что в Турцию прибыла делегация российских экспертов, которая оценит эпидемическую ситуацию в стране. В ее состав вошли представители Роспотребнадзора, Ростуризма и Минздрава. Власти Турции заявляли, что ежедневные показатели заболеваемости в стране в июне стабилизировались по сравнению с пиковыми значениями апреля.