Авиакомпания «Россия» возобновила полеты в Анталью

«Рейсы выполняются из санкт-петербургского аэропорта "Пулково" по уже привычному расписанию дважды в день», — говорится в сообщении. Из расписания следует, что вылеты из Санкт-Петербурга производятся в 09:30 и в 12:45. Обратные рейсы из Антальи вылетают в 14:35 и в 17:55.