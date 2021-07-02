Путин подписал закон о правах на название «Коньяк России»

Закон уточняет особенности маркировки винодельческой продукции и ее розничной продажи, а также определяет допустимые технологические приемы переработки винограда для ее производства. Согласно документу, наименование «Коньяк России» вправе указываться на этикетке продукции, произведенной на 100% из выращенного в России винограда.