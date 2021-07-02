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Путин подписал закон о правах на название «Коньяк России»

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает определение ряду продукции в винодельческой отрасли, в частности, определяет понятие «Коньяк России». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон уточняет особенности маркировки винодельческой продукции и ее розничной продажи, а также определяет допустимые технологические приемы переработки винограда для ее производства. Согласно документу, наименование «Коньяк России» вправе указываться на этикетке продукции, произведенной на 100% из выращенного в России винограда.

Закон также дает определения понятиям: «автохтонное виноделие», «аборигенный сорт винограда», «винный спирт», «винный дистиллят», «ароматизированные виноградосодержащие напитки», «виноградная водка» и «бренди», «игристые жемчужные вина».

Ранее Евросоюз попросил Армению отказаться от использования слова «коньяк» при маркировке напитка. 10 июня правительство республики одобрило финансовое соглашение с ЕС, согласно которому страна получит €3 млн за отказ от использования этого слова. Окончательно от этого термина армянские производители алкоголя откажутся с 2043 г.

Географически Коньяк — это французский город, специализирующийся на производстве одноименного напитка. Данный бренд защищается ЕС наряду с шампанским.

Ранее по теме: Армянские производители алкоголя откажутся от слова «коньяк» с 2043 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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