Путин подписал закон о правах на название «Коньяк России»
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает определение ряду продукции в винодельческой отрасли, в частности, определяет понятие «Коньяк России». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон уточняет особенности маркировки винодельческой продукции и ее розничной продажи, а также определяет допустимые технологические приемы переработки винограда для ее производства. Согласно документу, наименование «Коньяк России» вправе указываться на этикетке продукции, произведенной на 100% из выращенного в России винограда.
Закон также дает определения понятиям: «автохтонное виноделие», «аборигенный сорт винограда», «винный спирт», «винный дистиллят», «ароматизированные виноградосодержащие напитки», «виноградная водка» и «бренди», «игристые жемчужные вина».
Ранее Евросоюз попросил Армению отказаться от использования слова «коньяк» при маркировке напитка. 10 июня правительство республики одобрило финансовое соглашение с ЕС, согласно которому страна получит €3 млн за отказ от использования этого слова. Окончательно от этого термина армянские производители алкоголя откажутся с 2043 г.
Географически Коньяк — это французский город, специализирующийся на производстве одноименного напитка. Данный бренд защищается ЕС наряду с шампанским.