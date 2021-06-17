Армянские производители алкоголя откажутся от слова «коньяк» с 2043 года

Соглашение об отказе Армении от маркировки своего алкоголя как «коньяк» и «шампанское» эта страна и ЕС подписали еще в ноябре 2017 г. Оно вступило в силу 1 марта этого года. Согласно документу, у Еревана есть 14 лет на то, чтобы вывести из употребления слово «коньяк» на своем рынке и 25 лет — чтобы сделать это на зарубежном рынке.