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Армянские производители алкоголя откажутся от слова «коньяк» с 2043 года

Ведомости

Армянские производители алкоголя с 2043 г. откажутся от использования слово «коньяк» при маркировке напитка. Сейчас идет обсуждение нового названия, сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. вице-премьера республики Мгера Григоряна.

Отказ производителей от слова «коньяк» связан с соглашением о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС. 10 июня правительство республики одобрило финансовое соглашение с ЕС, согласно которому страна получит €3 млн за отказ от использования слова «коньяк» при маркировке своей алкогольной продукции. 

Как уточнил агентству Григорян, предусматривается отказ с 2043 г. «от использования слова "коньяк" при экспорте коньячной продукции в контексте защиты географических наименований ЕС». 

«Соответственно, до 2043 года армянские производители будут проводить соответствующую маркетинговую стратегию, а правительство им будет в этом помогать и содействовать», — отметил Григорян.

Географически Коньяк — это французский город, специализирующийся на производстве одноименного напитка. Данный бренд защищается ЕС наряду с шампанским.

Соглашение об отказе Армении от маркировки своего алкоголя как «коньяк» и «шампанское» эта страна и ЕС подписали еще в ноябре 2017 г. Оно вступило в силу 1 марта этого года. Согласно документу, у Еревана есть 14 лет на то, чтобы вывести из употребления слово «коньяк» на своем рынке и 25 лет — чтобы сделать это на зарубежном рынке.

Ранее по теме: ЕС заплатит Армении €3 млн за отказ от слова «коньяк»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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