Армянские производители алкоголя откажутся от слова «коньяк» с 2043 года
Армянские производители алкоголя с 2043 г. откажутся от использования слово «коньяк» при маркировке напитка. Сейчас идет обсуждение нового названия, сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. вице-премьера республики Мгера Григоряна.
Отказ производителей от слова «коньяк» связан с соглашением о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС. 10 июня правительство республики одобрило финансовое соглашение с ЕС, согласно которому страна получит €3 млн за отказ от использования слова «коньяк» при маркировке своей алкогольной продукции.
Как уточнил агентству Григорян, предусматривается отказ с 2043 г. «от использования слова "коньяк" при экспорте коньячной продукции в контексте защиты географических наименований ЕС».
«Соответственно, до 2043 года армянские производители будут проводить соответствующую маркетинговую стратегию, а правительство им будет в этом помогать и содействовать», — отметил Григорян.
Географически Коньяк — это французский город, специализирующийся на производстве одноименного напитка. Данный бренд защищается ЕС наряду с шампанским.
Соглашение об отказе Армении от маркировки своего алкоголя как «коньяк» и «шампанское» эта страна и ЕС подписали еще в ноябре 2017 г. Оно вступило в силу 1 марта этого года. Согласно документу, у Еревана есть 14 лет на то, чтобы вывести из употребления слово «коньяк» на своем рынке и 25 лет — чтобы сделать это на зарубежном рынке.