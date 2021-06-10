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ЕС заплатит Армении €3 млн за отказ от слова «коньяк»

Ведомости

Правительство Армении одобрило финансовое соглашение с Евросоюзом (ЕС), согласно которому страна получит €3 млн за отказ от использования слова «коньяк» при маркировке своей алкогольной продукции, сообщают «РИА Новости».

«Цель финансового соглашения — содействовать плавному и эффективному прекращению использования географического указания «коньяк» для армянской продукции, а также помочь промышленности Армении сохранить свою конкурентоспособность на экспортных рынках», — следует из постановления правительства, проект которого представил министр экономики Армении Ваан Керобян.

Он уточнил, что данная программа будет профинансирована из бюджета ЕС в рамках Европейского инструмента соседства. В соответствии с ней Армения придумает новое название для армянского коньяка, а также направит средства на разработку рекламы и маркетинга своей обновленной продукции на внутреннем и внешних рынках. Решение реализуется по соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве страны с ЕС.

Географически Коньяк — это французский город, специализирующийся на производстве одноименного напитка. Данный бренд защищается ЕС наряду с шампанским.

Соглашение об отказе Армении от маркировки своего алкоголя как «коньяк» и «шампанское» эта страна и ЕС подписали еще в ноябре 2017 г. Оно вступило в силу 1 марта этого года. Согласно документу, у Еревана есть 14 лет на то, чтобы вывести из употребления слово «коньяк» на своем рынке и 25 лет — чтобы сделать это на зарубежном рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных