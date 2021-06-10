ЕС заплатит Армении €3 млн за отказ от слова «коньяк»
Правительство Армении одобрило финансовое соглашение с Евросоюзом (ЕС), согласно которому страна получит €3 млн за отказ от использования слова «коньяк» при маркировке своей алкогольной продукции, сообщают «РИА Новости».
«Цель финансового соглашения — содействовать плавному и эффективному прекращению использования географического указания «коньяк» для армянской продукции, а также помочь промышленности Армении сохранить свою конкурентоспособность на экспортных рынках», — следует из постановления правительства, проект которого представил министр экономики Армении Ваан Керобян.
Он уточнил, что данная программа будет профинансирована из бюджета ЕС в рамках Европейского инструмента соседства. В соответствии с ней Армения придумает новое название для армянского коньяка, а также направит средства на разработку рекламы и маркетинга своей обновленной продукции на внутреннем и внешних рынках. Решение реализуется по соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве страны с ЕС.
Географически Коньяк — это французский город, специализирующийся на производстве одноименного напитка. Данный бренд защищается ЕС наряду с шампанским.
Соглашение об отказе Армении от маркировки своего алкоголя как «коньяк» и «шампанское» эта страна и ЕС подписали еще в ноябре 2017 г. Оно вступило в силу 1 марта этого года. Согласно документу, у Еревана есть 14 лет на то, чтобы вывести из употребления слово «коньяк» на своем рынке и 25 лет — чтобы сделать это на зарубежном рынке.