«Шоколадница» запустит кофейные зоны навынос в «Сбере»
«Шоколадница» начала открывать кофейные зоны навынос в Сбербанке, первая точка открылась в Воронеже. В них предлагают напитки, выпечку и сэндвичи, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании. В Сбербанке изданию подтвердили открытие кофейных зон.
По словам собеседника издания, компания планирует открывать кофейные зоны в офисах «Сбера» в других регионах присутствия. Площадь точки составит до 10 кв. м, инвестиции в ее открытие – 2,5 млн руб. В ассортименте кофейной зоны будет около 70 позиций, в том числе напитки, выпечка и сэндвичи. Средний чек составит 300 руб.
McDonald‘s в России уже экспериментировал с открытием своих точек при других заведениях. В декабре 2019 г. в отделении Сбербанка у метро «Новослободская» в Москве появилась зона «МакКафе» и терминал для доставки блюд из стандартного меню McDonald‘s. В 2020 г. McDonald's открыл точку фастфуда внутри «Перекрестка» в Химках и Домодедове. В декабре во Владивостоке открылось первое совместное отделение McDonald’s и «Сбера».
В «Шоколаднице» считают, что не будут конкурировать с McDonald’s в случае развития проекта из-за разных целевых аудиторий. Директор по развитию Cofix в России и СНГ Андрей Фомин сообщил изданию, что сеть весной этого года открыла кофейню в отделении Альфа-банка в Минске. Сейчас сеть ведет переговоры с несколькими крупнейшими банками России, добавил он.