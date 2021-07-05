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«Шоколадница» запустит кофейные зоны навынос в «Сбере»

Ведомости

«Шоколадница» начала открывать кофейные зоны навынос в Сбербанке, первая точка открылась в Воронеже. В них предлагают напитки, выпечку и сэндвичи, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании. В Сбербанке изданию подтвердили открытие кофейных зон.

По словам собеседника издания, компания планирует открывать кофейные зоны в офисах «Сбера» в других регионах присутствия. Площадь точки составит до 10 кв. м, инвестиции в ее открытие – 2,5 млн руб. В ассортименте кофейной зоны будет около 70 позиций, в том числе напитки, выпечка и сэндвичи. Средний чек составит 300 руб.

McDonald‘s в России уже экспериментировал с открытием своих точек при других заведениях. В декабре 2019 г. в отделении Сбербанка у метро «Новослободская» в Москве появилась зона «МакКафе» и терминал для доставки блюд из стандартного меню McDonald‘s. В 2020 г. McDonald's открыл точку фастфуда внутри «Перекрестка» в Химках и Домодедове. В декабре во Владивостоке открылось первое совместное отделение McDonald’s и «Сбера».

В «Шоколаднице» считают, что не будут конкурировать с McDonald’s в случае развития проекта из-за разных целевых аудиторий. Директор по развитию Cofix в России и СНГ Андрей Фомин сообщил изданию, что сеть весной этого года открыла кофейню в отделении Альфа-банка в Минске. Сейчас сеть ведет переговоры с несколькими крупнейшими банками России, добавил он.

Ранее по теме: McDonald's открыла первую точку фастфуда внутри «Перекрестка»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных