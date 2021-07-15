Российским ИТ-проектам предоставят гранты на развитие почти на 4 млрд рублей

В ведомстве добавили, что в этом году по просьбе компаний требования к пакету документов оптимизированы, а возможные сроки реализации проекта, на который получен грант, повышены с 12 до 18 месяцев. Кроме того, учтено пожелание организаций об увеличении максимального размера зарплат сотрудников на 20% — с 200 000 до 240 000 руб.