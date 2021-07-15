Российским ИТ-проектам предоставят гранты на развитие почти на 4 млрд рублей
В России стартуют грантовые конкурсы для ИТ-проектов и компаний, внедряющих цифровые решения, сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Общая сумма поддержки таких организаций в текущем году составит 3,8 млрд руб.
Поучаствовать в конкурсе на получение средств могут компании-разработчики программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов без ограничений по ОКВЭД и размеру выручки, в том числе стартапы и выделенные в отдельные организации подразделения крупных игроков. Размер грантов составит от 20 до 300 млн руб.
При этом для компаний, внедряющих российские ИТ-решения, эта сумма будет варьироваться от 120 до 300 млн руб. Для направлений «Инженерное ПО», «Системы управления» и «Средства разработки ПО и создания приложений» минимальный возможный объем поддержки составит 10 млн руб.
«Благодаря общению с компаниями и проделанной РФРИТ (Российский фонд развития информационных технологий) работе над ошибками получить гранты на развитие ИТ-проектов и цифровизацию компаний стало проще. Также в этом году мы планируем реализовать механизм подачи заявок на гранты через портал госуслуг», — заявил замглавы Минцифры России Максим Паршин.
В ведомстве добавили, что в этом году по просьбе компаний требования к пакету документов оптимизированы, а возможные сроки реализации проекта, на который получен грант, повышены с 12 до 18 месяцев. Кроме того, учтено пожелание организаций об увеличении максимального размера зарплат сотрудников на 20% — с 200 000 до 240 000 руб.
Программы грантовой поддержки ИТ-компаний реализуются в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Конкурсы на получение средств проводит Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), являющийся оператором государственных мер поддержки Минцифры.