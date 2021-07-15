Акционеры EMC привлекли около $500 млн в ходе IPO
Акционеры кипрской компании United Medical Group CY, которая управляет сетью частных клиник «Европейский медицинский центр» (ЕМС), в ходе IPO на Мосбирже привлекли около $500 млн. Об этом говорится в сообщении компании.
В ходе размещения акционеры EMC предложили инвесторам 40 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР) по $12,5 за бумагу. Каждая ГДР удостоверяет право на одну обыкновенную акцию компании. Структура сделки предусматривает стабилизационный опцион в объеме до 15% или 6 млн бумаг от общего количества ГДР, продаваемых в рамках IPO. Если он не будет реализован, после размещения в свободном обращении окажутся примерно 44% бумаг компании, а контроль над EMC (55,1%) сохранит ее основной акционер Игорь Шилов через инвестиционную структуру INS Holdings Limited, отмечается в сообщении.
Организаторами размещения выступили Citigroup Global Markets, J.P. Morgan и VTB Capital.С учетом указанной цены предложения, на момент начала торгов на Мосбирже капитализация компания составила $1,125 млрд.
«Сделка является значимым событием для всего рынка частных медицинских услуг в России, поскольку стала первой в секторе почти за 10 лет», — приводятся слова гендиректора ЕМС Андрея Янковского в сообщении компании. По его словам, в IPO компании участвовали как институциональные, так и розничные инвесторы.
О планах выйти на IPO компания сообщила 28 июня. Тогда в компании заявляли, что ценные бумаги предложит основной владелец Игорь Шилов, а также структуры, связанные с Виктором Харитониным, которому принадлежит «Фармстандарт», Егором Кульковым и Романом Абрамовичем.
Управляющей компанией EMC является United Medical Group CY. Ее основные владельцы, в свою очередь, — INS Holdings Limited Шилова (71,2%), Hiolot Holdings Limited Кулькова (20,8%) и Greenleas International Holdings Ltd. Абрамовича (6,9%). Владельцы оставшейся доли не раскрываются.
EMC был основан в 1989 г., собственником был французский бизнесмен Андре Кобулофф. В 2006 г. он продал компанию аптечной сети «36,6», а та в 2008 г. — экс-акционеру «Нидана» Игорю Шилову. В 2020 г. EMC заняла второе место в рейтинге крупнейших медицинских компаний российского Forbes после сети «Медси» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова). По собственным данным, выручка EMC в прошлом году достигла 241 млн евро, чистая прибыль – 80,6 млн евро.