Акционеры EMC привлекли около $500 млн в ходе IPO

В ходе размещения акционеры EMC предложили инвесторам 40 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР) по $12,5 за бумагу. Каждая ГДР удостоверяет право на одну обыкновенную акцию компании. Структура сделки предусматривает стабилизационный опцион в объеме до 15% или 6 млн бумаг от общего количества ГДР, продаваемых в рамках IPO. Если он не будет реализован, после размещения в свободном обращении окажутся примерно 44% бумаг компании, а контроль над EMC (55,1%) сохранит ее основной акционер Игорь Шилов через инвестиционную структуру INS Holdings Limited, отмечается в сообщении.