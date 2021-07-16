Иностранный бизнес попросил мэрию Москвы давать QR-коды привитым западными вакцинами
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) обратилась в мэрию Москвы с просьбой выдавать QR-коды людям, которые сделали прививки от коронавируса иностранными препаратами, признанными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщают «Известия» со ссылкой на гендиректора АЕБ Тадзио Шиллинга.
«Наша ассоциация обратилась с официальным письмом в мэрию Москвы с просьбой рассмотреть наши предложения, связанные с упрощением процедуры получения QR-кода для иностранных специалистов и российских граждан, привитых за пределами РФ препаратами, признанными ВОЗ, или российскими вакцинами, поставляемыми на зарубежные рынки», — заявил он.
Шиллинг пояснил, что пока общемировой подход к сертификации вакцинации от коронавируса не сформирован. Ввиду этого «вопрос признания тех или иных сертификатов в различных странах вызывает определенные трудности при осуществлении международной деловой активности».
Аналогичное предложение к правительству России готовит также Американская торговая палата (AmCham). Там хотят попросить властей ускорить процесс признания зарубежных сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса. Президент объединения Алексис Родзянко рассказала, что палата ранее обратилась с данным вопросом к Министерству здравоохранения, однако там заявили, что не занимаются этой темой.
В Минздраве при этом заявили, что не получали обращений от AmCham. Однако ведомству поступило предложение представительства Европейского союза (ЕС) в России об обсуждении с Москвой «процедур применения цифровых сертификатов, подтверждающих факт вакцинации против COVID-19, а также возможностей признания их эквивалентности». В министерстве инициативу поддержали, добавив, что соответствующая работа должна строиться на «принципе взаимности».
По решению московских властей с 28 июня кафе и рестораны столицы, в том числе расположенные в фудкортах торговых центров, разрешено посещать только при наличии QR-кода. Его могут получить люди, сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие им меньше полугода назад или получившие отрицательный ПЦР-тест. Аналогичное ограничение для посетителей летних веранд должно заработать с 1 августа.