Иностранный бизнес попросил мэрию Москвы давать QR-коды привитым западными вакцинами

По решению московских властей с 28 июня кафе и рестораны столицы, в том числе расположенные в фудкортах торговых центров, разрешено посещать только при наличии QR-кода. Его могут получить люди, сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие им меньше полугода назад или получившие отрицательный ПЦР-тест. Аналогичное ограничение для посетителей летних веранд должно заработать с 1 августа.