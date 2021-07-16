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Иностранный бизнес попросил мэрию Москвы давать QR-коды привитым западными вакцинами

Ведомости

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) обратилась в мэрию Москвы с просьбой выдавать QR-коды людям, которые сделали прививки от коронавируса иностранными препаратами, признанными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщают «Известия» со ссылкой на гендиректора АЕБ Тадзио Шиллинга.

«Наша ассоциация обратилась с официальным письмом в мэрию Москвы с просьбой рассмотреть наши предложения, связанные с упрощением процедуры получения QR-кода для иностранных специалистов и российских граждан, привитых за пределами РФ препаратами, признанными ВОЗ, или российскими вакцинами, поставляемыми на зарубежные рынки», — заявил он.

Шиллинг пояснил, что пока общемировой подход к сертификации вакцинации от коронавируса не сформирован. Ввиду этого «вопрос признания тех или иных сертификатов в различных странах вызывает определенные трудности при осуществлении международной деловой активности».

Аналогичное предложение к правительству России готовит также Американская торговая палата (AmCham). Там хотят попросить властей ускорить процесс признания зарубежных сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса. Президент объединения Алексис Родзянко рассказала, что палата ранее обратилась с данным вопросом к Министерству здравоохранения, однако там заявили, что не занимаются этой темой.

В Минздраве при этом заявили, что не получали обращений от AmCham. Однако ведомству поступило предложение представительства Европейского союза (ЕС) в России об обсуждении с Москвой «процедур применения цифровых сертификатов, подтверждающих факт вакцинации против COVID-19, а также возможностей признания их эквивалентности». В министерстве инициативу поддержали, добавив, что соответствующая работа должна строиться на «принципе взаимности».

По решению московских властей с 28 июня кафе и рестораны столицы, в том числе расположенные в фудкортах торговых центров, разрешено посещать только при наличии QR-кода. Его могут получить люди, сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие им меньше полугода назад или получившие отрицательный ПЦР-тест. Аналогичное ограничение для посетителей летних веранд должно заработать с 1 августа.

Ранее по теме: РБК: у военных возникли проблемы с получением QR-кодов о вакцинации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных