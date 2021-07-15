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РБК: у военных возникли проблемы с получением QR-кодов о вакцинации

Ведомости

Военнослужащие Минобороны столкнулись с проблемой получения QR-кодов, которые необходимы для посещения кафе и ресторанов в Москве, Подмосковье и других регионах, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к министерству. О невозможности получить QR-коды в Москве в том числе заявили два военнослужащих Минобороны и член семьи еще одного военного.

По данным издания, проблема с QR-кодами возникла из-за ограничений на передачу персональных данных военнослужащих. При этом, как отметил один из собеседников, близкий к одному из профильных ведомств, проблема с QR-кодами касается только военных и не затрагивает гражданских служащих Минобороны.

«Минобороны не может передавать данные сотрудников подразделений, работа которых сопряжена с режимом секретности. Соответственно, военные не могут получить QR-коды», — пояснил он. По словам собеседника издания, в настоящее время варианты решения проблемы обсуждаются профильными ведомствами, включая социальный блок правительства. В частности, одним из выходов могло бы стать приравнивание статуса военнослужащего к наличию QR-кода.

Как сообщал РБК, сложности с получением QR-кодов возникали и у сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной службы охраны (ФСО). Это, по словам источников издания, могло произойти из-за того, что силовики обслуживаются в ведомственных поликлиниках, данные которых не вносят в регистр ЕМИАС. В ФСО заявили, что не располагает данными о проблемах с получением своими сотрудниками QR-кодов о вакцинации.

Ранее Минобороны сообщило, что в Вооруженных силах началась повторная вакцинация от коронавируса. В результате массовой вакцинации в Вооруженных силах сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу, добавили в министерстве. Вакцинация личного состава Вооруженных сил началась в ноябре 2020 г. 

Ранее по теме: В Вооруженных силах РФ началась ревакцинация от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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