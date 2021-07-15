РБК: у военных возникли проблемы с получением QR-кодов о вакцинации
Военнослужащие Минобороны столкнулись с проблемой получения QR-кодов, которые необходимы для посещения кафе и ресторанов в Москве, Подмосковье и других регионах, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к министерству. О невозможности получить QR-коды в Москве в том числе заявили два военнослужащих Минобороны и член семьи еще одного военного.
По данным издания, проблема с QR-кодами возникла из-за ограничений на передачу персональных данных военнослужащих. При этом, как отметил один из собеседников, близкий к одному из профильных ведомств, проблема с QR-кодами касается только военных и не затрагивает гражданских служащих Минобороны.
«Минобороны не может передавать данные сотрудников подразделений, работа которых сопряжена с режимом секретности. Соответственно, военные не могут получить QR-коды», — пояснил он. По словам собеседника издания, в настоящее время варианты решения проблемы обсуждаются профильными ведомствами, включая социальный блок правительства. В частности, одним из выходов могло бы стать приравнивание статуса военнослужащего к наличию QR-кода.
Как сообщал РБК, сложности с получением QR-кодов возникали и у сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной службы охраны (ФСО). Это, по словам источников издания, могло произойти из-за того, что силовики обслуживаются в ведомственных поликлиниках, данные которых не вносят в регистр ЕМИАС. В ФСО заявили, что не располагает данными о проблемах с получением своими сотрудниками QR-кодов о вакцинации.
Ранее Минобороны сообщило, что в Вооруженных силах началась повторная вакцинация от коронавируса. В результате массовой вакцинации в Вооруженных силах сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу, добавили в министерстве. Вакцинация личного состава Вооруженных сил началась в ноябре 2020 г.