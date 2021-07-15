РБК: у военных возникли проблемы с получением QR-кодов о вакцинации

Военнослужащие Минобороны столкнулись с проблемой получения QR-кодов, которые необходимы для посещения кафе и ресторанов в Москве, Подмосковье и других регионах, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к министерству. О невозможности получить QR-коды в Москве в том числе заявили два военнослужащих Минобороны и член семьи еще одного военного.