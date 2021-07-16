Песков оценил возможность дать привитым за границей экспатам QR-коды в Москве
Решения о том, давать ли QR-коды вакцинированным иностранными вакцинами сотрудникам зарубежных компаний в Москве, пока нет. Однако власти столицы работают над этой проблемой, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, пока решения этой проблемы нет. Что касается QR-кодов, то власти Москвы прекрасно знают эту проблему и она постепенно будет решаться», — сказал Песков. Он признал, что ключевым препятствием является взаимное непризнание вакцин, в первую очередь российских препаратов со стороны западных стран.
«Здесь необходимо встречное движение. Мы не можем просто ставить наших граждан, которые также испытывают большие проблемы при путешествиях за границу, в дискриминированное положение», — пояснил Песков, отметив, что «мы очень бы приветствовали, если бы наша вакцина была признана соответствующими зарубежными структурами».
Ранее сегодня Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) обратилась в мэрию Москвы с просьбой выдавать QR-коды людям, которые сделали прививки от коронавируса иностранными препаратами, признанными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Аналогичное предложение к правительству России готовит также Американская торговая палата (AmCham). Там хотят попросить властей ускорить процесс признания зарубежных сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса.
В российском Минздраве признали, что в ведомство поступило предложение представительства Европейского союза (ЕС) в России об обсуждении с Москвой «процедур применения цифровых сертификатов, подтверждающих факт вакцинации против COVID-19, а также возможностей признания их эквивалентности».
По решению московских властей с 28 июня кафе и рестораны столицы, в том числе расположенные в фудкортах торговых центров, разрешено посещать только при наличии QR-кода. Его могут получить люди, сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие им меньше полугода назад или получившие отрицательный ПЦР-тест. Аналогичное ограничение для посетителей летних веранд должно заработать с 1 августа.