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Песков оценил возможность дать привитым за границей экспатам QR-коды в Москве

Ведомости

Решения о том, давать ли QR-коды вакцинированным иностранными вакцинами сотрудникам зарубежных компаний в Москве, пока нет. Однако власти столицы работают над этой проблемой, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, пока решения этой проблемы нет. Что касается QR-кодов, то власти Москвы прекрасно знают эту проблему и она постепенно будет решаться», — сказал Песков. Он признал, что ключевым препятствием является взаимное непризнание вакцин, в первую очередь российских препаратов со стороны западных стран.

«Здесь необходимо встречное движение. Мы не можем просто ставить наших граждан, которые также испытывают большие проблемы при путешествиях за границу, в дискриминированное положение», — пояснил Песков, отметив, что «мы очень бы приветствовали, если бы наша вакцина была признана соответствующими зарубежными структурами».

Ранее сегодня Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) обратилась в мэрию Москвы с просьбой выдавать QR-коды людям, которые сделали прививки от коронавируса иностранными препаратами, признанными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Аналогичное предложение к правительству России готовит также Американская торговая палата (AmCham). Там хотят попросить властей ускорить процесс признания зарубежных сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса.

В российском Минздраве признали, что в ведомство поступило предложение представительства Европейского союза (ЕС) в России об обсуждении с Москвой «процедур применения цифровых сертификатов, подтверждающих факт вакцинации против COVID-19, а также возможностей признания их эквивалентности».

По решению московских властей с 28 июня кафе и рестораны столицы, в том числе расположенные в фудкортах торговых центров, разрешено посещать только при наличии QR-кода. Его могут получить люди, сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие им меньше полугода назад или получившие отрицательный ПЦР-тест. Аналогичное ограничение для посетителей летних веранд должно заработать с 1 августа.

Ранее по теме: Иностранный бизнес попросил мэрию Москвы давать QR-коды привитым западными вакцинами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных