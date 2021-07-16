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Власти заявили о готовности застройщиков прививать рабочих-мигрантов за свой счет

Ведомости

Крупные строительные компании готовы финансировать вакцинацию иностранных рабочих от коронавируса, это логично входит в их затраты по привлечению и завозу на работу мигрантов. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, передает ТАСС.

«Крупные строительные организации сегодня пока только имеют право принять иностранных рабочих, потому что есть алгоритм, по которому они ввозятся. И они готовы финансировать эту оплату, вакцинировать», — сказал Файзуллин. По его словам, прививки закономерно должны входить в затраты застройщиков, так как «они же их (мигрантов-рабочих) везут» в Россию.

Файзуллин добавил, что трудовых мигрантов можно было бы привозить не только авиатранспортом, но и по земле: на автобусах и поездах. «Нужно максимально упростить [въезд] при соблюдении всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности», — добавил министр.

Ранее замминистра строительства Никита Стасишин заявил, что ведомство готово ввозить трудовых мигрантов в регионы на «чартерных поездах» РЖД. Это будет дешевле самолетов, так поезд может провезти до 1000 человек. Подобную идею уже рассматривал Минсельхоз.

Из-за пандемии коронавируса и закрытых границ в России есть нехватка рабочих, в том числе в строительной отрасли. По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, на конец декабря 2020 г. на стройках города не хватало около 10 000 рабочих. Это наблюдалось на фоне масштабного строительства метро и реализации программы реновации жилья. О дефиците рабочей силы в России в целом заявлял и президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

С начала июня правительство России прорабатывало вопрос организации вакцинации мигрантов и их упрощенного ввоза в страну. 27 июня президент Путин поручил правительству до 15 июля организовать вакцинацию трудовых мигрантов. Также правительство должно запустить платную вакцинацию от коронавируса для иностранцев и лиц без гражданства. Тогда же в Москве в пилотном режиме началась вакцинация иностранных работников. В начале июля в столице число привитых рабочих-мигрантов достигло 68 000.

Ранее по теме: Минстрой готов ввозить трудовых мигрантов на чартерных поездах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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