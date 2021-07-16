Власти заявили о готовности застройщиков прививать рабочих-мигрантов за свой счет

Из-за пандемии коронавируса и закрытых границ в России есть нехватка рабочих, в том числе в строительной отрасли. По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, на конец декабря 2020 г. на стройках города не хватало около 10 000 рабочих. Это наблюдалось на фоне масштабного строительства метро и реализации программы реновации жилья. О дефиците рабочей силы в России в целом заявлял и президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.