Миллиардер Ахмедов заключил мировое соглашение с экс-супругой по делу о разводе

Ахмедов родился 15 сентября 1955 г. Долгое время он работал в Лондоне трейдером по нефти и газу, после инвестировал в российскую энергетическую компанию «Нортгаз». В 2012 г. он продал свои акции за $1,37 млрд, писала FT. С бывшей супругой Ахмедов познакомился в Москве. В 1993 г. они поженились и уехали в Лондон. В 2014 г. они развелись.