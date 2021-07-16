Миллиардер Ахмедов заключил мировое соглашение с экс-супругой по делу о разводе
В мае 2017 г. Высокий суд Лондона обязал Ахмедова выплатить экс-супруге 453,58 млн фунтов стерлингов и в будущем каждый год перечислять Татьяне 5 млн фунтов на проживание. Ахмедов от выплат отказался. С тех пор в судах Лондона длился процесс, в котором Татьяна пыталась добиться исполнения решения Высокого суда Лондона. Теперь Татьяна решила отказаться от судебных разбирательств, и бывшие супруги заключили мировое соглашение, согласно которому Ахмедов должен выплатить Татьяне 150 млн фунтов вместо 454 млн.
По информации Daily Mail, Ахмедова из 150 млн фунтов должна будет выплатить 74,5 млн фунтов в пользу Burford — компании юристов и финансистов, которая представляла ее интересы в суде.
Ахмедов родился 15 сентября 1955 г. Долгое время он работал в Лондоне трейдером по нефти и газу, после инвестировал в российскую энергетическую компанию «Нортгаз». В 2012 г. он продал свои акции за $1,37 млрд, писала FT. С бывшей супругой Ахмедов познакомился в Москве. В 1993 г. они поженились и уехали в Лондон. В 2014 г. они развелись.
Присужденная Ахмедовой сумма на тот момент составляла 41% состояния миллиардера, писал Bloomberg. В опубликованном 19 апреля рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes Фархад Ахмедов занял 69-е место. Издание оценивает его состояние в $1,4 млрд.