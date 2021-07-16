Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

Миллиардер Ахмедов заключил мировое соглашение с экс-супругой по делу о разводе

Ведомости

Бывшая супруга российского миллиардера Фархада Ахмедова Татьяна согласилась на мировое соглашение и отказалась от дальнейшего бракоразводного процесса в судах Великобритании, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники, а также Forbes со ссылкой на заявления адвокатов Ахмедова.

В мае 2017 г. Высокий суд Лондона обязал Ахмедова выплатить экс-супруге 453,58 млн фунтов стерлингов и в будущем каждый год перечислять Татьяне 5 млн фунтов на проживание. Ахмедов от выплат отказался. С тех пор в судах Лондона длился процесс, в котором Татьяна пыталась добиться исполнения решения Высокого суда Лондона. Теперь Татьяна решила отказаться от судебных разбирательств, и бывшие супруги заключили мировое соглашение, согласно которому Ахмедов должен выплатить Татьяне 150 млн фунтов вместо 454 млн. 

По информации Daily Mail, Ахмедова из 150 млн фунтов должна будет выплатить 74,5 млн фунтов в пользу Burford — компании юристов и финансистов, которая представляла ее интересы в суде. 

Ахмедов родился 15 сентября 1955 г. Долгое время он работал в Лондоне трейдером по нефти и газу, после инвестировал в российскую энергетическую компанию «Нортгаз». В 2012 г. он продал свои акции за $1,37 млрд, писала FT. С бывшей супругой Ахмедов познакомился в Москве. В 1993 г. они поженились и уехали в Лондон. В 2014 г. они развелись.

Присужденная Ахмедовой сумма на тот момент составляла 41% состояния миллиардера, писал Bloomberg. В опубликованном 19 апреля рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes Фархад Ахмедов занял 69-е место. Издание оценивает его состояние в $1,4 млрд.

Ранее по теме: Апелляционный суд в ОАЭ подтвердил права Ахмедова на яхту Luna

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных