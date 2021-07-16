Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

Минпромторг оценил потери московских кафе после введения QR-кодов

Ведомости

Падение выручки московских кафе и ресторанов без летних веранд в период действия QR-кодов составило от 60 до 85%, заявил «Ведомостям» через пресс-службу статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«В среднем для ресторанов, особенно без летних веранд, падение выручки составило от 60 до 85%», – сказал Евтухов, отметив, что выручка части точек общепита быстрого обслуживания и пиццерий, традиционно работавших навынос, за этот период немного выросла.

Решение об отмене QR-кодов власти Москвы проработали совместно с правительством. Система выполнила свою задачу – темпы вакцинации в городе увеличились, подчеркнул замминистра. Он выразил надежду, что в дальнейшем отрасль сможет избежать серьезных ограничений и продолжит восстанавливаться. Несмотря на то что в январе – мае 2021 г. оборот общепита в России вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., это все еще на 4% меньше показателей «доковидного» 2019 г., добавил Евтухов.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 19 июля в городе отменяются QR-коды для прохода в кафе и рестораны. По его словам, решение обусловлено успешным ходом вакцинации. Мера действовала чуть более двух недель – с 28 июня. С этого дня столичные кафе и рестораны можно было посетить только после предъявления QR-кода, подтверждающего перенесенное заболевание, наличие вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Ранее по теме: В Москве и Подмосковье отменят систему обязательных QR-кодов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных