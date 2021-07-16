Минпромторг оценил потери московских кафе после введения QR-кодов

Решение об отмене QR-кодов власти Москвы проработали совместно с правительством. Система выполнила свою задачу – темпы вакцинации в городе увеличились, подчеркнул замминистра. Он выразил надежду, что в дальнейшем отрасль сможет избежать серьезных ограничений и продолжит восстанавливаться. Несмотря на то что в январе – мае 2021 г. оборот общепита в России вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., это все еще на 4% меньше показателей «доковидного» 2019 г., добавил Евтухов.