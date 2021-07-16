Минпромторг оценил потери московских кафе после введения QR-кодов
Падение выручки московских кафе и ресторанов без летних веранд в период действия QR-кодов составило от 60 до 85%, заявил «Ведомостям» через пресс-службу статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
«В среднем для ресторанов, особенно без летних веранд, падение выручки составило от 60 до 85%», – сказал Евтухов, отметив, что выручка части точек общепита быстрого обслуживания и пиццерий, традиционно работавших навынос, за этот период немного выросла.
Решение об отмене QR-кодов власти Москвы проработали совместно с правительством. Система выполнила свою задачу – темпы вакцинации в городе увеличились, подчеркнул замминистра. Он выразил надежду, что в дальнейшем отрасль сможет избежать серьезных ограничений и продолжит восстанавливаться. Несмотря на то что в январе – мае 2021 г. оборот общепита в России вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., это все еще на 4% меньше показателей «доковидного» 2019 г., добавил Евтухов.
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 19 июля в городе отменяются QR-коды для прохода в кафе и рестораны. По его словам, решение обусловлено успешным ходом вакцинации. Мера действовала чуть более двух недель – с 28 июня. С этого дня столичные кафе и рестораны можно было посетить только после предъявления QR-кода, подтверждающего перенесенное заболевание, наличие вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.