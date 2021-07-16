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«Аэрофлот» назвал сроки тестирования приложения IATA Travel Pass

Ведомости

«Аэрофлот» протестует приложение IATA Travel Pass, которое содержит данные о вакцинации и прохождении тестирования на COVID-19, в июле — августе, сообщил «Ведомостям» официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

«Аэрофлот с 19 июля по 19 августа проведет тестирование приложения IATA Travel Pass. Первыми попробовать сервис смогут пассажиры рейсов Москва – Лондон – Москва», — сообщил Демин. Ранее гендиректор компании Михаил Полубояринов уже анонсировал тестирование этого приложения.

Пассажиры должны будут скачать и установить приложение на свои смартфоны. В приложение загружаются данные о вакцинации пассажира, его тестировании на коронавирус, наличии или отсутствии антител и другая информация о здоровье.

«Благодаря приложению предполетные формальности будут занимать меньше времени. В IATA Travel Pass содержится вся необходимая для полета информация о здоровье путешественника, включая результаты ПЦР-тестов на COVID-19», — добавили в «Аэрофлоте».

За использование IATA Travel Pass в период теста пассажиру начислят 5000 бонусных миль, добавили в компании.

Приложение разрабатывает Международная ассоциация воздушного транспорта. Ранее замминистра транспорта Кирилл Богданов отмечал, что Россия присоединится к использованию IATA Travel Pass в 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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