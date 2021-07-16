«Аэрофлот» назвал сроки тестирования приложения IATA Travel Pass
«Аэрофлот» протестует приложение IATA Travel Pass, которое содержит данные о вакцинации и прохождении тестирования на COVID-19, в июле — августе, сообщил «Ведомостям» официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.
«Аэрофлот с 19 июля по 19 августа проведет тестирование приложения IATA Travel Pass. Первыми попробовать сервис смогут пассажиры рейсов Москва – Лондон – Москва», — сообщил Демин. Ранее гендиректор компании Михаил Полубояринов уже анонсировал тестирование этого приложения.
Пассажиры должны будут скачать и установить приложение на свои смартфоны. В приложение загружаются данные о вакцинации пассажира, его тестировании на коронавирус, наличии или отсутствии антител и другая информация о здоровье.
«Благодаря приложению предполетные формальности будут занимать меньше времени. В IATA Travel Pass содержится вся необходимая для полета информация о здоровье путешественника, включая результаты ПЦР-тестов на COVID-19», — добавили в «Аэрофлоте».
За использование IATA Travel Pass в период теста пассажиру начислят 5000 бонусных миль, добавили в компании.
Приложение разрабатывает Международная ассоциация воздушного транспорта. Ранее замминистра транспорта Кирилл Богданов отмечал, что Россия присоединится к использованию IATA Travel Pass в 2021 г.