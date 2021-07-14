Аэропорт «Шереметьево» возобновит работу терминала С в июле
«Шереметьево» возобновит работу терминала С 23 июля, сообщила пресс-служба аэропорта.
«С 23 июля 2021 г. возобновляется обслуживание пассажиров в терминале С международного аэропорта «Шереметьево», — говорится в сообщении. В терминал С будут переведены международные рейсы «Аэрофлота». Вылет первого рейса авиакомпании запланирован на 21.25 мск 23 июля по маршруту Москва – Стамбул. Остальные международные рейсы будут переведены на следующий день.
Перевод полетов авиакомпании в новый терминал в «Шереметьево» объяснили возрастающими потребностями в пропускной способности вследствие увеличения числа международных рейсов и возобновления авиасообщения с иностранными государствами.
Терминал С был открыт в январе 2020 г. Его площадь – 127 000 кв. м, пропускная способность – 20 млн пассажиров в год. С его вводом общая пропускная способность «Шереметьево» достигла 80 млн человек. Терминал предназначен для обслуживания международных направлений. Позже в этом же году из-за спада авиаперевозок в связи с пандемией коронавируса аэропорт временно закрыл терминал.