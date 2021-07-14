Аэропорт «Шереметьево» возобновит работу терминала С в июле

Терминал С был открыт в январе 2020 г. Его площадь – 127 000 кв. м, пропускная способность – 20 млн пассажиров в год. С его вводом общая пропускная способность «Шереметьево» достигла 80 млн человек. Терминал предназначен для обслуживания международных направлений. Позже в этом же году из-за спада авиаперевозок в связи с пандемией коронавируса аэропорт временно закрыл терминал.