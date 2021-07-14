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Аэропорт «Шереметьево» возобновит работу терминала С в июле

Ведомости

«Шереметьево» возобновит работу терминала С 23 июля, сообщила пресс-служба аэропорта.

«С 23 июля 2021 г. возобновляется обслуживание пассажиров в терминале С международного аэропорта «Шереметьево», — говорится в сообщении. В терминал С будут переведены международные рейсы «Аэрофлота». Вылет первого рейса авиакомпании запланирован на 21.25 мск 23 июля по маршруту Москва – Стамбул. Остальные международные рейсы будут переведены на следующий день.

Перевод полетов авиакомпании в новый терминал в «Шереметьево» объяснили возрастающими потребностями в пропускной способности вследствие увеличения числа международных рейсов и возобновления авиасообщения с иностранными государствами. 

Терминал С был открыт в январе 2020 г. Его площадь – 127 000 кв. м, пропускная способность – 20 млн пассажиров в год. С его вводом общая пропускная способность «Шереметьево» достигла 80 млн человек. Терминал предназначен для обслуживания международных направлений. Позже в этом же году из-за спада авиаперевозок в связи с пандемией коронавируса аэропорт временно закрыл терминал.

Ранее по теме: Реконструкция терминала F Шереметьево начнется в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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