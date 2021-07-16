«Фосагро» заморозит цены на удобрения до конца октября

В свою очередь, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе совещания по стабилизации цен на минеральные удобрения заявила, что и другие российские производители удобрений готовы заморозить цены на продукцию для аграриев в текущем сельхозгоду. По ее словам, производители удобрений также готовы предусмотреть скидку в 5% для фермеров.