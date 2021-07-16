«Фосагро» заморозит цены на удобрения до конца октября
«Фосагро» заморозит цены на минеральные удобрения собственного производства на текущем июльском уровне до завершения осенних полевых работ – по 31 октября 2021 г., говорится в сообщении компании.
23 июня о заморозке цен на удобрения для российских сельхозпроизводителей уже объявили «Уралхим» и «Уралкалий». Глава совета директоров «Уралхима» Дмитрий Коняев сообщил, что «Уралхим» и «Уралкалий» заморозят цены на калийные удобрения и аммиачную селитру для российских сельхозпроизводителей на уровне мая 2021 г.
Различные виды удобрений с начала года подорожали на 30-70%, с июля прошлого года в 1,6-2 раза, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Как отметили в компании, в настоящее время по поручению первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз и ФАС России разработали методику определения ценовой доступности удобрений для российских аграриев. По замыслу разработчиков, она будет внедрена уже в этом году.
В свою очередь, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе совещания по стабилизации цен на минеральные удобрения заявила, что и другие российские производители удобрений готовы заморозить цены на продукцию для аграриев в текущем сельхозгоду. По ее словам, производители удобрений также готовы предусмотреть скидку в 5% для фермеров.
«Вместе с ведомствами и бизнесом мы достигли понимания о необходимости стимулирования применения минеральных удобрений аграриями. В качестве краткосрочной меры бизнес готов заморозить цены на минеральные удобрения в текущем сельхоз году. Для повышения доступности удобрений для крестьянских фермерских хозяйств производителями минеральных удобрений дополнительно предложено предусмотреть скидку в 5%», — сказала Абрамченко, слова которой приводит пресс-служба правительства РФ.
22 июня Абрамченко заявила о возможности введения плавающих пошлин на экспорт минеральных удобрений для сдерживания роста цен. Ранее Абрамченко поручила Минэкономразвития и Минсельхозу РФ представить предложения по стабилизации цен на минеральные удобрения для российских производителей сельхозпродукции.