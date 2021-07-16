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«Фосагро» заморозит цены на удобрения до конца октября

Ведомости

«Фосагро» заморозит цены на минеральные удобрения собственного производства на текущем июльском уровне до завершения осенних полевых работ – по 31 октября 2021 г., говорится в сообщении компании.

23 июня о заморозке цен на удобрения для российских сельхозпроизводителей уже объявили «Уралхим» и «Уралкалий». Глава совета директоров «Уралхима» Дмитрий Коняев сообщил, что «Уралхим» и «Уралкалий» заморозят цены на калийные удобрения и аммиачную селитру для российских сельхозпроизводителей на уровне мая 2021 г.

Различные виды удобрений с начала года подорожали на 30-70%, с июля прошлого года в 1,6-2 раза, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Как отметили в компании, в настоящее время по поручению первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз и ФАС России разработали методику определения ценовой доступности удобрений для российских аграриев. По замыслу разработчиков, она будет внедрена уже в этом году.

В свою очередь, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе совещания по стабилизации цен на минеральные удобрения заявила, что и другие российские производители удобрений готовы заморозить цены на продукцию для аграриев в текущем сельхозгоду. По ее словам, производители удобрений также готовы предусмотреть скидку в 5% для фермеров.

«Вместе с ведомствами и бизнесом мы достигли понимания о необходимости стимулирования применения минеральных удобрений аграриями. В качестве краткосрочной меры бизнес готов заморозить цены на минеральные удобрения в текущем сельхоз году. Для повышения доступности удобрений для крестьянских фермерских хозяйств производителями минеральных удобрений дополнительно предложено предусмотреть скидку в 5%», — сказала Абрамченко, слова которой приводит пресс-служба правительства РФ.

В совещании приняли участие представители Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития, Минфина, ФАС, а также руководство крупнейших предприятий агрохимической отрасли: «Фосагро», «Еврохим», «Акрон», «Уралхим» и «Уралкалий».

22 июня Абрамченко заявила о возможности введения плавающих пошлин на экспорт минеральных удобрений для сдерживания роста цен. Ранее Абрамченко поручила Минэкономразвития и Минсельхозу РФ представить предложения по стабилизации цен на минеральные удобрения для российских производителей сельхозпродукции.

Ранее по теме: «Уралхим» и «Уралкалий» заморозят цены на удобрения в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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