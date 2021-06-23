«Уралхим» и «Уралкалий» заморозят цены на удобрения в России

«Мы приняли решение заморозить цены на калий при поставке российским сельхозпроизводителям на уровне мая 2021 г. Заморозку мы будем осуществлять на весь осенний полевой сезон.Мы приняли решение заморозить цены на аммиачную селитру на уровне мая 2021 г. на весь осенний полевой сезон», — сказал Коняев. Он пояснил, что заморозка продлится до октября-ноября 2021 г. Говорить о заморозке цен на зимний период 2022 г. преждевременно, добавил Коняев.