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«Уралхим» и «Уралкалий» заморозят цены на удобрения в России

Ведомости

«Уралхим» и «Уралкалий» (контролируется «Уралхимом») заморозят цены на калийные удобрения и аммиачную селитру для российских сельхозпроизводителей на уровне мая 2021 г. Об этом сообщил журналистам глава совета директоров «Уралхима» Дмитрий Коняев.

«Мы приняли решение заморозить цены на калий при поставке российским сельхозпроизводителям на уровне мая 2021 г. Заморозку мы будем осуществлять на весь осенний полевой сезон.Мы приняли решение заморозить цены на аммиачную селитру на уровне мая 2021 г. на весь осенний полевой сезон», — сказал Коняев. Он пояснил, что заморозка продлится до октября-ноября 2021 г. Говорить о заморозке цен на зимний период 2022 г. преждевременно, добавил Коняев.

По его словам, в январе-мае 2021 г. рост цен на калий для российских сельхозпроизводителей составил 15% к аналогичному периоду прошлого года, на аммиачную селитру — на 25%. Таким образом, по итогам 2021 г. рост цен останется примерно на этих уровнях. Поставки удобрений «Уралхима» и «Уралкалия» российским сельхозпроизводителям за этот период выросли на 10% относительно уровня аналогичного периода прошлого года — до 1,1 млн тонн.

Коняев отметил, что решение о заморозке было принято в координации с Минпромторгом РФ. В ближайшее время в Минпромторг и Минсельхоз будут направлены необходимые документы по решениям о заморозке цен.

При этом «Уралхим» и «Уралкалий» решили выйти из состава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). «В текущей ситуации очень трудно прорабатывать позицию всей отрасли. Мы продолжим работать в тесной кооперациии координации с Минпромторгом, Минсельхозом и Минэкономразвития», — отметил Коняев.

Глава совета директоров «Уралхима» также отметил, что, по мнению компании, возможное введение плавающих пошлин на экспорт удобрений нанесёт большой вред отрасли по производству удобрений. Для компании введение пошлин закроет возможность финансирования трёх специнвестконтрактов на общую сумму $3,5 млрд.

22 июня вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила о возможности введения плавающих пошлин на экспорт минеральных удобрений для сдерживания роста цен, сообщало ТАСС. Ранее Абрамченко поручила Минэкономразвития и Минсельхозу РФ представить предложения по стабилизации цен на минеральные удобрения для российских производителей сельхозпродукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных