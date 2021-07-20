LVMH выкупит контрольный пакет бренда Off-White

«Мы уже были свидетелями исключительной креативности и видения Вирджила, работая с ним в Louis Vuitton, и с нетерпением ждем возможности поддержать его как в стимулировании роста Off-White, так и в совместной работе», — приводятся в сообщении слова председателя и главного исполнительного директора LVMH Бернара Арно.