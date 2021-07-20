LVMH выкупит контрольный пакет бренда Off-White
Крупнейший в мире производитель предметов роскоши Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) выкупит 60% бренда уличной одежды Off-White у его основателя Вирджила Абло, говорится в сообщении LVMH.
Оставшиеся 40% компании останутся у Абло, он продолжит работу в Off-White в качестве креативного директора бренда. Сумма сделки не раскрывается. Абло, помимо прочего, занимает пост креативного директора мужской линии Louis Vuitton (входит в LVMH).
«Мы уже были свидетелями исключительной креативности и видения Вирджила, работая с ним в Louis Vuitton, и с нетерпением ждем возможности поддержать его как в стимулировании роста Off-White, так и в совместной работе», — приводятся в сообщении слова председателя и главного исполнительного директора LVMH Бернара Арно.
Off-White был основан Абло в 2012 г. в Милане. Уже в 2014 г. бренд стал финалистом престижной премии LVMH для молодых дизайнеров.