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LVMH выкупит контрольный пакет бренда Off-White

Ведомости

Крупнейший в мире производитель предметов роскоши Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) выкупит 60% бренда уличной одежды Off-White у его основателя Вирджила Абло, говорится в сообщении LVMH. 

Оставшиеся 40% компании останутся у Абло, он продолжит работу в Off-White в качестве креативного директора бренда. Сумма сделки не раскрывается. Абло, помимо прочего, занимает пост креативного директора мужской линии Louis Vuitton (входит в LVMH). 

«Мы уже были свидетелями исключительной креативности и видения Вирджила, работая с ним в Louis Vuitton, и с нетерпением ждем возможности поддержать его как в стимулировании роста Off-White, так и в совместной работе», — приводятся в сообщении слова председателя и главного исполнительного директора LVMH Бернара Арно. 

Off-White был основан Абло в 2012 г. в Милане. Уже в 2014 г. бренд стал финалистом престижной премии LVMH для молодых дизайнеров. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных