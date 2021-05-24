Президент LVMH Арно стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes

Акции LVMH, торгующиеся на панъевропейской фондовой бирже Euronext Paris, с начала торгов 24 мая выросли на 0,57% по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня — до 635,7 евро за штуку. Как отмечает издание, Арно на несколько минут уже оказывался во главе мирового рейтинга Forbes, когда обогнал Безоса в декабре 2019 г.