Президент LVMH Арно стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes
В рейтинге богатейших людей мира сменился лидер, свидетельствуют данные Forbes Real Time. Состояние президента крупнейшего в мире производителя предметов роскоши Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернара Арно составило $186,3 млрд, увеличившись за сутки на $710 млн за счет роста котировок акций компании. Таким образом, состояние Арно оказалось больше на $300 млн, чем у основателя Amazon Джефа Безоса и на $39 млрд больше, чем у основателя Tesla Илона Маска.
Состояние Арно выросло с $76 млрд в марте 2020 г. до $186,3 млрд по состоянию на 24 мая. Этому способствовало то, что LVMH демонстрирует высокие показатели роста компании, несмотря на пандемию коронавируса. В I квартале 2021 г. выручка компании выросла на 32% в годовом выражении — до $17 млрд.
Акции LVMH, торгующиеся на панъевропейской фондовой бирже Euronext Paris, с начала торгов 24 мая выросли на 0,57% по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня — до 635,7 евро за штуку. Как отмечает издание, Арно на несколько минут уже оказывался во главе мирового рейтинга Forbes, когда обогнал Безоса в декабре 2019 г.
LVMH является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши (75 брендов), включая аксессуары (Louis Vuitton и Fendi), коньяк, шампанское (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug), часы (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелирные изделия (Tiffany & Co., Bulgari, Chaumet, Fred, а также совместное предприятие с De Beers), одежду (Givenchy, Loewe, Marc Jacobs и т.д.), парфюмерию и косметику (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, сеть магазинов Sephora). Число магазинов компании в 80 странах превышает 5 тыс., количество сотрудников — более 150 тыс. человек, порядка 78% которых работают за пределами Франции.