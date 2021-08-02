«Газпром» не стал бронировать транзитные мощности через Польшу и Украину на IV квартал

В конце 2019 г. «Газпром» заключил с Украиной пятилетний контракт, предусматривающий транзитные поставки в объеме 225 млрд куб. м газа за $7,2 млрд. Как сообщали «Ведомости», в контракте зафиксировано условие «качай или плати», которое означало, что «Газпром» обязан вносить фиксированную плату, даже если прокачивает меньший объем газа. В прошлом году компания должна была прокачать через Украину 65 млрд куб. м, но прокачала только 55,8 млрд куб. м.