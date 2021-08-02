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«Газпром» не стал бронировать транзитные мощности через Польшу и Украину на IV квартал

Ведомости

«Газпром» не стал бронировать транзитные мощности газопровода «Ямал — Европа» через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально. Кроме того, он не стал бронировать дополнительные мощности через Украину на IV квартал, свидетельствуют итоги аукциона на платформе бронирования GSA Platform, пишет «Интерфакс».

На него были выставлены твердые транзитные мощности на 89 млн куб. м в сутки. «Газпром» также не стал бронировать дополнительные твердые транзитные мощности через Украину на IV квартал 2021 г. Выставленная мощность составила 9,8 млн куб. м в сутки.

В конце 2019 г. «Газпром» заключил с Украиной пятилетний контракт, предусматривающий транзитные поставки в объеме 225 млрд куб. м газа за $7,2 млрд. Как сообщали «Ведомости», в контракте зафиксировано условие «качай или плати», которое означало, что «Газпром» обязан вносить фиксированную плату, даже если прокачивает меньший объем газа. В прошлом году компания должна была прокачать через Украину 65 млрд куб. м, но прокачала только 55,8 млрд куб. м.

Условия контракта позволяют «Газпрому» бронировать дополнительные транзитные мощности. Несмотря на возможность поставлять в ЕС больше газа по украинской ГТС, «Газпром» в апреле и мае этого года отказывался от бронирования дополнительных мощностей, которые выставлял на аукцион «Оператор ГТС Украины»

5 июля «Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Польшу и Украину на следующий газовый год, который начнется с 1 октября. Об этом сообщал «Интерфакс» со ссылкой на итоги годовых аукционов на платформах бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform.

Ранее по теме: «Газпром» отказывается от дополнительных поставок через Украину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных