«Коммерсантъ» назвал лидера по доходам с производства «Спутника V»

По данным «Коммерсанта», с января по август этого года Центр им. Гамалеи, где был разработан «Спутник V», разместил 11 контрактов на производство 90,2 млн доз препарата на общую сумму 95,2 млрд руб. В итоге за восемь месяцев в оборот выпустили примерно 30 млн доз на 57 млрд руб. То, что сейчас в обращении находится именно столько «Спутника V», изданию подтвердили в Минздраве и Минпромторге. Предельная стоимость одного комплекта доз препарата составляет 1940 руб.