«Коммерсантъ» назвал лидера по доходам с производства «Спутника V»
Примерно 82% от 57 млрд руб., которые фармпроизводители заработали за выпуск вакцины от коронавируса «Спутник V», оказались распределены между структурами «Фармстандарта» Виктора Харитонина, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные расчеты, проведенные на базе данных реестра Росздравнадзора.
Так, сам «Фармстандарт» ввел в обращение 60% всего выпущенного препарата, получив примерно 33,2 млрд руб. Еще по 11% — у «Лекко» и «Генериума», контролируемых Харитониным. Они заработали 6,1 и 6,5 млрд руб. соответственно.
По данным «Коммерсанта», с января по август этого года Центр им. Гамалеи, где был разработан «Спутник V», разместил 11 контрактов на производство 90,2 млн доз препарата на общую сумму 95,2 млрд руб. В итоге за восемь месяцев в оборот выпустили примерно 30 млн доз на 57 млрд руб. То, что сейчас в обращении находится именно столько «Спутника V», изданию подтвердили в Минздраве и Минпромторге. Предельная стоимость одного комплекта доз препарата составляет 1940 руб.
«Коммерсантъ» уточняет, что еще 3,8% находящегося в обороте «Спутника V» выпустил «Биокад», «находящийся в периметре интересов «Фармстандарта». Доход компании оценивается в 2,2 млрд руб. Еще 14% на 7,8 млрд руб. пришлось на фармацевтический актив АФК «Система» «Биннофарм». 2,2% препарата на 1,3 млрд руб. выпустил Центр им. Гамалеи.
То, что именно «Фармстандарт» и связанные с ним компании лидируют в области производства «Спутника V», подтвердили два источника, знакомые с ситуацией. Об этом же сообщили эксперты DSM Group и RNC Pharma.
Председатель совета директоров «Фармстандарта» Виктор Харитонин занимает 45 строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние в 2021 г. оценивается в $3,4 млрд. Основным активом миллиардера является «Фармстандарт», производящий в том числе «Арбидол», «Коделак», «Компливит» и «Пенталгин».