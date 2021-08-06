Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

«Коммерсантъ» назвал лидера по доходам с производства «Спутника V»

Ведомости

Примерно 82% от 57 млрд руб., которые фармпроизводители заработали за выпуск вакцины от коронавируса «Спутник V», оказались распределены между структурами «Фармстандарта» Виктора Харитонина, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные расчеты, проведенные на базе данных реестра Росздравнадзора.

Так, сам «Фармстандарт» ввел в обращение 60% всего выпущенного препарата, получив примерно 33,2 млрд руб. Еще по 11% — у «Лекко» и «Генериума», контролируемых Харитониным. Они заработали 6,1 и 6,5 млрд руб. соответственно.

По данным «Коммерсанта», с января по август этого года Центр им. Гамалеи, где был разработан «Спутник V», разместил 11 контрактов на производство 90,2 млн доз препарата на общую сумму 95,2 млрд руб. В итоге за восемь месяцев в оборот выпустили примерно 30 млн доз на 57 млрд руб. То, что сейчас в обращении находится именно столько «Спутника V», изданию подтвердили в Минздраве и Минпромторге. Предельная стоимость одного комплекта доз препарата составляет 1940 руб.

«Коммерсантъ» уточняет, что еще 3,8% находящегося в обороте «Спутника V» выпустил «Биокад», «находящийся в периметре интересов «Фармстандарта». Доход компании оценивается в 2,2 млрд руб. Еще 14% на 7,8 млрд руб. пришлось на фармацевтический актив АФК «Система» «Биннофарм». 2,2% препарата на 1,3 млрд руб. выпустил Центр им. Гамалеи.

То, что именно «Фармстандарт» и связанные с ним компании лидируют в области производства «Спутника V», подтвердили два источника, знакомые с ситуацией. Об этом же сообщили эксперты DSM Group и RNC Pharma.

Председатель совета директоров «Фармстандарта» Виктор Харитонин занимает 45 строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние в 2021 г. оценивается в $3,4 млрд. Основным активом миллиардера является «Фармстандарт», производящий в том числе «Арбидол», «Коделак», «Компливит» и «Пенталгин».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных