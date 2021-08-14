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Правительство утвердило правила льготного лизинга оборудования для аграриев

Ведомости

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении новой программы льготного лизинга, в рамках которой российские аграрии смогут приобрести высокотехнологичное оборудование со скидкой, сообщила пресс-служба правительства.

Максимальный размер скидки в рамках программы составит 45% от стоимости оборудования (распространяется только на технику, которая не была ранее в эксплуатации), а полный перечень оборудования, на которое распространится программа, определит Минсельхоз.

Программа, как ожидается, начнет действовать в полную силу со следующего года, в 2022-2023 гг. на нее будет выделено свыше 24 млрд руб.

«Принятое решение ускорит техническое перевооружение российских сельхозпредприятий, позволит повысить качество продукции аграрного сектора», – отметили в пресс-службе правительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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