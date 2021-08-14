Правительство утвердило правила льготного лизинга оборудования для аграриев
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении новой программы льготного лизинга, в рамках которой российские аграрии смогут приобрести высокотехнологичное оборудование со скидкой, сообщила пресс-служба правительства.
Максимальный размер скидки в рамках программы составит 45% от стоимости оборудования (распространяется только на технику, которая не была ранее в эксплуатации), а полный перечень оборудования, на которое распространится программа, определит Минсельхоз.
Программа, как ожидается, начнет действовать в полную силу со следующего года, в 2022-2023 гг. на нее будет выделено свыше 24 млрд руб.
«Принятое решение ускорит техническое перевооружение российских сельхозпредприятий, позволит повысить качество продукции аграрного сектора», – отметили в пресс-службе правительства.