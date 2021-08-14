Forbes узнал о намерении ФАС ограничить наценку на продукты в торговых сетях

В тот же день ведомство инициировало проверки нарушения конкуренции в сетях «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит» после обращений людей о росте цен. В рамках проверок ФАС произведет оценку ценообразования и изучит причины возможного необоснованного повышения цен. В случае наличия нарушения запретов, установленных законом о защите конкуренции, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки.