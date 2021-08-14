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Forbes узнал о намерении ФАС ограничить наценку на продукты в торговых сетях

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России занимается разработкой законопроекта, которым будет предусмотрено ограничение наценки на продукты в торговых сетях, пишет Forbes со ссылкой на источники.

По информации издания, накануне, 13 августа, состоялось совещание ФАС с представителями торговых сетей, где обсуждались меры по корректировке торговых наценок. На встрече, носившей «нравственно-политический характер», ФАС отчиталась о значительных наценках на пшено (44%), свеклу (41%), чай (40%), ржаной хлеб (30%) и др. Сетям было предложено скорректировать наценки на добровольной основе, а также составить перечень товаров и методику корректировки их наценки к совещанию на следующей неделе.

В тот же день ведомство инициировало проверки нарушения конкуренции в сетях «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит» после обращений людей о росте цен. В рамках проверок ФАС произведет оценку ценообразования и изучит причины возможного необоснованного повышения цен. В случае наличия нарушения запретов, установленных законом о защите конкуренции, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки.

Ранее по теме: ФАС обвинила «Магнит» в препятствовании проведению проверки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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