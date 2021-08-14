Forbes узнал о намерении ФАС ограничить наценку на продукты в торговых сетях
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России занимается разработкой законопроекта, которым будет предусмотрено ограничение наценки на продукты в торговых сетях, пишет Forbes со ссылкой на источники.
По информации издания, накануне, 13 августа, состоялось совещание ФАС с представителями торговых сетей, где обсуждались меры по корректировке торговых наценок. На встрече, носившей «нравственно-политический характер», ФАС отчиталась о значительных наценках на пшено (44%), свеклу (41%), чай (40%), ржаной хлеб (30%) и др. Сетям было предложено скорректировать наценки на добровольной основе, а также составить перечень товаров и методику корректировки их наценки к совещанию на следующей неделе.
В тот же день ведомство инициировало проверки нарушения конкуренции в сетях «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит» после обращений людей о росте цен. В рамках проверок ФАС произведет оценку ценообразования и изучит причины возможного необоснованного повышения цен. В случае наличия нарушения запретов, установленных законом о защите конкуренции, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки.