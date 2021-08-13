ФАС обвинила «Магнит» в препятствовании проведению проверки

Где снято видео, в сообщении ФАС не говорится, название бизнес-центра также не приводится. В ФАС напомнили, что сотрудники службы имеют право на беспрепятственный доступ в помещение, осмотр, получение документов и объяснений. «Должностные лица компании будут привлечены к административной ответственности», — добавили в ФАС.