ФАС обвинила «Магнит» в препятствовании проведению проверки
Торговая сеть «Магнит» препятствует проведению объявленной ранее проверки Федеральной антимонопольной службой (ФАС), заявили в ведомстве. Должностные лица компании будут привлечены к административной ответственности. Как сообщили в ведомстве, охранники отказались пропускать сотрудников ФАС в бизнес-центр, мотивируя это тем, что сотрудников «Магнита» «нет на рабочих местах».
«АО «Тандер» (торговая сеть Магнит) препятствует проведению законной проверки ФАС России. Охрана бизнес-центра незаконно преграждает проход сотрудников ФАС в здание, утверждая, что сотрудников «Магнита» нет на рабочих местах в здании», — говорится в сообщении ФАС, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Где снято видео, в сообщении ФАС не говорится, название бизнес-центра также не приводится. В ФАС напомнили, что сотрудники службы имеют право на беспрепятственный доступ в помещение, осмотр, получение документов и объяснений. «Должностные лица компании будут привлечены к административной ответственности», — добавили в ФАС.
«Сотрудники ФАС проводят внеплановую проверку. Компания активно сотрудничает с представителями ведомства и предоставляет всю необходимую информацию», — сообщили «Ведомостям» в компании, комментируя заявление ФАС.
13 августа ведомство инициировало проверки нарушения конкуренции в сетях «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит» после обращений людей о росте цен. В рамках проверок ФАС произведет оценку ценообразования и изучит причины возможного необоснованного повышения цен. В случае наличия нарушения запретов, установленных законом о защите конкуренции, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки.