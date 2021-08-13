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ФАС обвинила «Магнит» в препятствовании проведению проверки

Ведомости

Торговая сеть «Магнит» препятствует проведению объявленной ранее проверки Федеральной антимонопольной службой (ФАС), заявили в ведомстве. Должностные лица компании будут привлечены к административной ответственности. Как сообщили в ведомстве, охранники отказались пропускать сотрудников ФАС в бизнес-центр, мотивируя это тем, что сотрудников «Магнита» «нет на рабочих местах».

«АО «Тандер» (торговая сеть Магнит) препятствует проведению законной проверки ФАС России. Охрана бизнес-центра незаконно преграждает проход сотрудников ФАС в здание, утверждая, что сотрудников «Магнита» нет на рабочих местах в здании», — говорится в сообщении ФАС, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Где снято видео, в сообщении ФАС не говорится, название бизнес-центра также не приводится. В ФАС напомнили, что сотрудники службы имеют право на беспрепятственный доступ в помещение, осмотр, получение документов и объяснений. «Должностные лица компании будут привлечены к административной ответственности», — добавили в ФАС.

«Сотрудники ФАС проводят внеплановую проверку. Компания активно сотрудничает с представителями ведомства и предоставляет всю необходимую информацию», — сообщили «Ведомостям» в компании, комментируя заявление ФАС.

13 августа ведомство инициировало проверки нарушения конкуренции в сетях «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит» после обращений людей о росте цен. В рамках проверок ФАС произведет оценку ценообразования и изучит причины возможного необоснованного повышения цен. В случае наличия нарушения запретов, установленных законом о защите конкуренции, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки.

Ранее по теме: ФАС проверит крупнейшие торговые сети из-за жалоб на рост цен

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных