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ВЭБ выделит газохимическому проекту в Усть-Луге почти 450 млрд рублей

Ведомости

Наблюдательный совет госкорпорации ВЭБ одобрил выделение дополнительного финансирования газохимическому проекту в Усть-Луге на 445 млрд руб., сообщает пресс-служба компании.

«Наблюдательный совет одобрил новые сделки в рамках участия ВЭБ.РФ в инвестиционном проекте «Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луге» в размере 445 млрд руб.», — говорится в сообщении корпорации. Общий лимит одобренного финансирования со стороны ВЭБа составляет 745 млрд руб.

«Кредитные средства института развития будут направлены в том числе для продолжения финансирования EPC-контрактов. С момента одобрения ВЭБ.РФ сделок по финансированию проекта достигнут существенный прогресс в его реализации», — добавили в ВЭБе.

Проект в Усть-Луге предполагает создание крупнейшего в мире интегрированного комплекса по переработке многокомпонентного природного газа в составе газоперерабатывающего завода и завода по сжижению природного газа. Оператором проекта является совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи» «Русхимальянс». Помимо этого в рамках проекта предусмотрено создание газохимического комплекса по переработке многокомпонентного природного газа. Его оператором станет «Балтийский химический комплекс», дочерняя компания «Русгаздобычи».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных