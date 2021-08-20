ВЭБ выделит газохимическому проекту в Усть-Луге почти 450 млрд рублей

Проект в Усть-Луге предполагает создание крупнейшего в мире интегрированного комплекса по переработке многокомпонентного природного газа в составе газоперерабатывающего завода и завода по сжижению природного газа. Оператором проекта является совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи» «Русхимальянс». Помимо этого в рамках проекта предусмотрено создание газохимического комплекса по переработке многокомпонентного природного газа. Его оператором станет «Балтийский химический комплекс», дочерняя компания «Русгаздобычи».