ВЭБ выделит газохимическому проекту в Усть-Луге почти 450 млрд рублей
Наблюдательный совет госкорпорации ВЭБ одобрил выделение дополнительного финансирования газохимическому проекту в Усть-Луге на 445 млрд руб., сообщает пресс-служба компании.
«Наблюдательный совет одобрил новые сделки в рамках участия ВЭБ.РФ в инвестиционном проекте «Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луге» в размере 445 млрд руб.», — говорится в сообщении корпорации. Общий лимит одобренного финансирования со стороны ВЭБа составляет 745 млрд руб.
«Кредитные средства института развития будут направлены в том числе для продолжения финансирования EPC-контрактов. С момента одобрения ВЭБ.РФ сделок по финансированию проекта достигнут существенный прогресс в его реализации», — добавили в ВЭБе.
Проект в Усть-Луге предполагает создание крупнейшего в мире интегрированного комплекса по переработке многокомпонентного природного газа в составе газоперерабатывающего завода и завода по сжижению природного газа. Оператором проекта является совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи» «Русхимальянс». Помимо этого в рамках проекта предусмотрено создание газохимического комплекса по переработке многокомпонентного природного газа. Его оператором станет «Балтийский химический комплекс», дочерняя компания «Русгаздобычи».