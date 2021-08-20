Производители предупредили о подорожании ритуальной продукции в России
Стоимость похоронной продукции в России выросла в августе из-за подорожания древесины и металла, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на производителей.
«Только за месяц стоимость гробов выросла минимум на 30%, деревянных крестов – на 20%, а металлических оградок для могил – в 2,5 раза», — говорится в сообщении. Производители гробов уведомили ритуальные агентства о повышении стоимости на их продукцию на 30–60%. В ГБУ «Ритуал» сообщили, что получили от некоторых из них письма об увеличении цен на часть поставляемой продукции в среднем на 15%.
Закупочная стоимость стандартного деревянного гроба выросла с 7000 руб. в июле до 9200 в августе, рассказал глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов. По его словам, металл для изготовления оградок в начале года стоил около 40 000–45 000 руб. за тонну, а теперь – не менее 110 000 руб. Он отметил, что такое заметное подорожание происходит впервые за десять лет.
Представитель ООО «ПО «Фаворит» сообщил, что компания увеличила стоимость на гробы на 30% и «это не последнее повышение». Стоимость необработанной древесины из-за предстоящего запрета на ее экспорт выросла вдвое, объяснили в «Фаворите». Вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин предположил, что, если деревянные гробы станут недоступны определенным категориям граждан, спрос сместится на более бюджетные варианты, например, из картонных материалов или ЛДСП, «но и здесь цены вряд ли останутся на прежнем уровне».
По данным Росстата, россияне уже начали экономить на ритуальных услугах. В первом полугодии смертность в России выросла на 16%, а выручка ритуальных агентств — только на 9%, писал «Коммерсантъ».