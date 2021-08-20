Производители предупредили о подорожании ритуальной продукции в России

Закупочная стоимость стандартного деревянного гроба выросла с 7000 руб. в июле до 9200 в августе, рассказал глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов. По его словам, металл для изготовления оградок в начале года стоил около 40 000–45 000 руб. за тонну, а теперь – не менее 110 000 руб. Он отметил, что такое заметное подорожание происходит впервые за десять лет.