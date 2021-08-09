Россияне стали экономить на похоронных услугах

Россияне стали экономить на погребальных услугах, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата. Объем выручки ритуальных агентств в России в первой половине 2021 года вырос на 9% в годовом выражении, до 36,9 млрд руб., однако смертность за этот период выросла на 16%, до 1,1 млн человек. Выручка ритуальных агентств в этом году снизилась на 1% по сравнению со вторым полугодием 2020 г.