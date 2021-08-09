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Россияне стали экономить на похоронных услугах

Ведомости

Россияне стали экономить на погребальных услугах, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата. Объем выручки ритуальных агентств в России в первой половине 2021 года вырос на 9% в годовом выражении, до 36,9 млрд руб., однако смертность за этот период выросла на 16%, до 1,1 млн человек. Выручка ритуальных агентств в этом году снизилась на 1% по сравнению со вторым полугодием 2020 г.

Глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов пояснил изданию, что разница между динамикой выручки и смертности образовалась из-за снижения средних расходов на погребение. По его словам, до 2020 г. средний чек на похороны в регионах составлял около 50 тыс. руб., сейчас – не более 30 тыс. Болтунов добавил, что из-за снижения доходов россияне стали экономить на дополнительных погребальных услугах.

В ГБУ «Ритуал», которое обслуживает московские кладбища, сообщили, что в Москве средний чек не изменился. Выручка компании в первом полугодии 2021 года выросла пропорционально числу умерших в городе – на 18%.

Вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин рассказал, что в России выросла доля кремаций, которые в среднем обходятся на 40% дешевле захоронения в землю. В Санкт-Петербурге кремируют более 70% умерших, в 2020 г. показатель не превышал 65%. В целом по стране кремируют около 10% усопших, потому что не везде есть крематории.

Болтунов добавил, что около 90% рынка похоронных услуг находятся в серой зоне с расчетами наличными. В ГБУ «Ритуал» заявили, что более 70% доходов частных ритуальных услуг находятся в серой зоне. Родькин подсчитал, что с учетом неофициальных платежей за места на кладбище фактически рынок вырос на 20-30%, до 140-150 млрд руб. по итогам первого полугодия 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных