Bloomberg узнал о возможном IPO «Металлоинвеста» в 2022 году
Крупнейший в России производитель железорудного сырья «Металлоинвест» рассматривает возможность проведения IPO в 2022 г., пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
«Металлоинвест» на 100% принадлежит USM Holdings Алишера Усманова. Компания является крупнейшим в мире производителем горячебрикетированного железа и крупнейшим в России производителем железорудного сырья. В 2020 г. прибыль компании до вычета процентов, налогов и амортизации составила $2,5 млрд. Крупнейшими предприятиями «Металлоинвеста» являются Лебединский и Михайловский ГОКи, а также предприятия «Уральская сталь» и «Уралметком».
В ходе IPO компания рассчитывает получить оценку в размере $20 млрд, пишет агентство. В то же время гендиректор компании Назим Эфендиев в интервью агентству сказал, что решение о проведении IPO еще не принято.
«Мы, конечно, видим позитивную динамику на рынках капитала, и ряд успешных размещений российских эмитентов за последние полгода вселяют оптимизм. Мы и наши акционеры изучаем различные возможности для увеличения акционерной стоимости компании, в том числе путем потенциального размещения акций на Московской бирже», — говорил Эфендиев.