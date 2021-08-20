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Bloomberg узнал о возможном IPO «Металлоинвеста» в 2022 году

Ведомости

Крупнейший в России производитель железорудного сырья «Металлоинвест» рассматривает возможность проведения IPO в 2022 г., пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. 

«Металлоинвест» на 100% принадлежит USM Holdings Алишера Усманова. Компания является крупнейшим в мире производителем горячебрикетированного железа и крупнейшим в России производителем железорудного сырья. В 2020 г. прибыль компании до вычета процентов, налогов и амортизации составила $2,5 млрд. Крупнейшими предприятиями «Металлоинвеста» являются Лебединский и Михайловский ГОКи, а также предприятия «Уральская сталь» и «Уралметком».

В ходе IPO компания рассчитывает получить оценку в размере $20 млрд, пишет агентство. В то же время гендиректор компании Назим Эфендиев в интервью агентству сказал, что решение о проведении IPO еще не принято.

В июле Bloomberg сообщал, что представители «Металлоинвеста» проводили встречи с несколькими российскими и международными кредиторами для обсуждения IPO. После этого Эфендиев сообщал «Интерфаксу», что «Металлоинвест» изучает возможность проведения IPO на Мосбирже. 

«Мы, конечно, видим позитивную динамику на рынках капитала, и ряд успешных размещений российских эмитентов за последние полгода вселяют оптимизм. Мы и наши акционеры изучаем различные возможности для увеличения акционерной стоимости компании, в том числе путем потенциального размещения акций на Московской бирже», — говорил Эфендиев. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных