Bloomberg узнал о возможном IPO «Металлоинвеста» в 2022 году

«Металлоинвест» на 100% принадлежит USM Holdings Алишера Усманова. Компания является крупнейшим в мире производителем горячебрикетированного железа и крупнейшим в России производителем железорудного сырья. В 2020 г. прибыль компании до вычета процентов, налогов и амортизации составила $2,5 млрд. Крупнейшими предприятиями «Металлоинвеста» являются Лебединский и Михайловский ГОКи, а также предприятия «Уральская сталь» и «Уралметком».