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Трубоукладчик покинул место строительства «Северного потока — 2» в экономической зоне Дании

Ведомости

Судно «Фортуна» покинуло исключительную экономическую зону Дании, где занималось укладкой труб второй нитки газопровода «Северный поток – 2», свидетельствуют данные позиционирования морских судов MarineTraffic.

В конце июля оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщал, что судно «Академик Черский» полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода, доведя степень его готовности до 99%, «Фортуна» ведет работы на заключительном участке проекта.

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода. Реализация проекта была замедлена из-за введения американских санкций.

Ранее по теме: Nord Stream 2 AG сообщила о завершении строительства «Северного потока — 2» на 99%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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