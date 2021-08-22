Трубоукладчик покинул место строительства «Северного потока — 2» в экономической зоне Дании

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода. Реализация проекта была замедлена из-за введения американских санкций.