Трубоукладчик покинул место строительства «Северного потока — 2» в экономической зоне Дании
Судно «Фортуна» покинуло исключительную экономическую зону Дании, где занималось укладкой труб второй нитки газопровода «Северный поток – 2», свидетельствуют данные позиционирования морских судов MarineTraffic.
В конце июля оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщал, что судно «Академик Черский» полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода, доведя степень его готовности до 99%, «Фортуна» ведет работы на заключительном участке проекта.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода. Реализация проекта была замедлена из-за введения американских санкций.