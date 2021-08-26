Чистая прибыль «Мегафона» во II квартале 2021 года выросла в три раза

Показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации. — «Ведомости») вырос на 5,6% до 37,6 млрд руб. Рентабельность по нему сократилась на 0,7 процентного пункта до 44,7%. Основными факторами, оказавшими влияние на эти показатели, стало увеличение затрат на рекламу после сокращения в прошлом году в период пандемии и низкой активности потребителей, а также рост низкомаржинальных продаж оборудования.