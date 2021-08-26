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Чистая прибыль «Мегафона» во II квартале 2021 года выросла в три раза

Ведомости

«Мегафон» увеличил чистую прибыль во II квартале 2021 г. в три раза, до 12,7 млрд руб., следует из сообщения пресс-службы компании.

«Чистая прибыль компании выросла в три раза до 12,7 млрд руб. за счёт эффективного управления затратами, снижения долговой нагрузки и успешного хеджирования валютных обязательств», — пояснили в компании.

Выручка «Мегафона» выросла на 7,1% и составила 84,1 млрд руб. Сервисная выручка во II квартале увеличилась на 4,5% до 76,6 млрд руб., «продемонстрировав постепенное восстановление после спада, вызванного пандемией», за счет выручки от передачи данных, контент-услуг, в том числе группы START, а также цифровых услуг. «На фоне постепенного открытия границ выручка от международного роуминга также продемонстрировала рост», — пояснили в «Мегафоне».

Показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации. — «Ведомости») вырос на 5,6% до 37,6 млрд руб. Рентабельность по нему сократилась на 0,7 процентного пункта до 44,7%. Основными факторами, оказавшими влияние на эти показатели, стало увеличение затрат на рекламу после сокращения в прошлом году в период пандемии и низкой активности потребителей, а также рост низкомаржинальных продаж оборудования.

Также в компании сообщили о росте розничных продаж оборудования и аксессуаров на 44,6% до 7,5 млрд руб., в том числе «благодаря росту спроса на более дорогие смартфоны».

Чистый долг компании сократился за квартал на 4,4 млрд руб. до 301,9 млрд руб. Абонентская база «Мегафона» в России выросла на 2,1% по сравнению со II кварталом прошлого года и составила 72 млн пользователей.

Отчетность по II кварталу 2021 г. из конкурентов «Мегафона» пока представил только МТС. Его выручка выросла на 10,6% до 128,6 млрд руб. Абонентская база МТС по завершении отчетного периода составила 78,6 млн абонентов. Это на 2% больше, чем по итогам II квартала 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных