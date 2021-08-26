Чистая прибыль «Мегафона» во II квартале 2021 года выросла в три раза
«Мегафон» увеличил чистую прибыль во II квартале 2021 г. в три раза, до 12,7 млрд руб., следует из сообщения пресс-службы компании.
«Чистая прибыль компании выросла в три раза до 12,7 млрд руб. за счёт эффективного управления затратами, снижения долговой нагрузки и успешного хеджирования валютных обязательств», — пояснили в компании.
Выручка «Мегафона» выросла на 7,1% и составила 84,1 млрд руб. Сервисная выручка во II квартале увеличилась на 4,5% до 76,6 млрд руб., «продемонстрировав постепенное восстановление после спада, вызванного пандемией», за счет выручки от передачи данных, контент-услуг, в том числе группы START, а также цифровых услуг. «На фоне постепенного открытия границ выручка от международного роуминга также продемонстрировала рост», — пояснили в «Мегафоне».
Показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации. — «Ведомости») вырос на 5,6% до 37,6 млрд руб. Рентабельность по нему сократилась на 0,7 процентного пункта до 44,7%. Основными факторами, оказавшими влияние на эти показатели, стало увеличение затрат на рекламу после сокращения в прошлом году в период пандемии и низкой активности потребителей, а также рост низкомаржинальных продаж оборудования.
Также в компании сообщили о росте розничных продаж оборудования и аксессуаров на 44,6% до 7,5 млрд руб., в том числе «благодаря росту спроса на более дорогие смартфоны».
Чистый долг компании сократился за квартал на 4,4 млрд руб. до 301,9 млрд руб. Абонентская база «Мегафона» в России выросла на 2,1% по сравнению со II кварталом прошлого года и составила 72 млн пользователей.