TCS Group продлила программу обратного выкупа ГДР почти на год

«Совет директоров одобрил продление действующей программы обратного выкупа ГДР. Максимальное количество ГДР, которые могут быть выкуплены в рамках продленной программы в период до 30 июня 2022 г., составляет 1,05 млн (совокупно в рамках всей программы -1,5 млн, из которых уже выкуплено приблизительно 450 тыс.), а совокупная цена покупки — не более 125 млн долл. США (при условии одобрения акционерами на период после ГОСА 2021 г.)», — говорится в сообщении компании.