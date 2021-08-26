TCS Group продлила программу обратного выкупа ГДР почти на год
Материнская компания «Тинькофф банка» — TCS Group — продлила программу обратного выкупа глобальных депозитарных расписок (ГДР) до 30 июня 2022 г., следует из сообщения компании. Общий объем подлежащих выкупу ГДР составляет 1,05 млн.
«Совет директоров одобрил продление действующей программы обратного выкупа ГДР. Максимальное количество ГДР, которые могут быть выкуплены в рамках продленной программы в период до 30 июня 2022 г., составляет 1,05 млн (совокупно в рамках всей программы -1,5 млн, из которых уже выкуплено приблизительно 450 тыс.), а совокупная цена покупки — не более 125 млн долл. США (при условии одобрения акционерами на период после ГОСА 2021 г.)», — говорится в сообщении компании.
Целью программы обратного выкупа ГДР, как отметили в TCS Group, является финансирование долгосрочной программы мотивации руководства. Выкупленные Компанией ГДР будут оставаться в ее собственности до погашения или любого другого разрешенного использования, подчеркнули в компании.
Программа выкупа была запущена в апреле 2021 г. и истекала 31 августа 2021 г.
23 августа совет директоров «Тинькофф Банка» сообщил о решении подать ходатайство в Центральный банк Филиппин на получение лицензии цифрового банка и создание дочерней кредитной организации. Акционерный капитал дочерней организации на территории Филиппин составит 2 млрд филиппинских песо (около 3 млрд руб.). Он будет состоять из двадцати миллионов обыкновенных акций с номинальной стоимостью 100 филиппинских песо за акцию.
В TCS Group, помимо «Тинькофф банка», входят мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», сервис «Тинькофф Страхование», брокер «Тинькофф Инвестиции», сервисы для бизнеса, путешествий и проч. Группа была основана в 2006 г. бизнесменом Олегом Тиньковым. Капитализация группы в ходе торгов на Мосбирже 17 августа впервые превысила $20 млрд. Глобальные депозитарные расписки (GDR) TCS Group также торгуются на Лондонской фондовой бирже.