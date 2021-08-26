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Производители молока пожаловались в ФАС на наценки до 150% в ритейле

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Молочный союз России попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и правительство разобраться с высокими (до 150%) наценками на молочную продукцию в торговых сетях, заявила председатель совета союза Людмила Маницкая, передает «Интерфакс».

«У сетей очень высокие наценки, от 50 до 150%. Ни в одной стране мира нет такой наценки на молочную и прочую продукцию». Именно на молокоемкие продукты идет большая накрутка. Молоко, кефир, ряженка — в меньшей степени, масло, сыр, сметана — здесь очень серьезные наценки», — пояснила Маницкая. По ее словам, жалобы о накрутках поступили в Молочный союз из ряда регионов, от Камчатки до Краснодарского края.

ФАС пока не комментировала это обращение.

Ранее сегодня гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов заявил, что в отрасли значительно упала доходность в производстве и переработке молока из-за резкого роста себестоимости при медленном увеличении цен на готовую продукцию. До этого, в начале июля, гендиректор компании «Молвест» Анатолий Лосев заявил, что производители молока должны будут поднять отпускные цены на продукцию на 7-10% к осени этого года для сохранения рентабельности.

В середине июля «Магнит» взял на себя обязательство в течение года держать нулевую торговую наценку на часть продукции из категорий молока, хлеба и мяса кур. Одновременно с этим ФАС одобрила приобретение ритейлером сети «Дикси». Об обнулении наценки на социально значимые товары также в апреле объявляли Х5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и Metro.

Ранее по теме: Производители предупредили о росте цен на молоко к осени

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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