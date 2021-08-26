Производители молока пожаловались в ФАС на наценки до 150% в ритейле
Молочный союз России попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и правительство разобраться с высокими (до 150%) наценками на молочную продукцию в торговых сетях, заявила председатель совета союза Людмила Маницкая, передает «Интерфакс».
«У сетей очень высокие наценки, от 50 до 150%. Ни в одной стране мира нет такой наценки на молочную и прочую продукцию». Именно на молокоемкие продукты идет большая накрутка. Молоко, кефир, ряженка — в меньшей степени, масло, сыр, сметана — здесь очень серьезные наценки», — пояснила Маницкая. По ее словам, жалобы о накрутках поступили в Молочный союз из ряда регионов, от Камчатки до Краснодарского края.
ФАС пока не комментировала это обращение.
Ранее сегодня гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов заявил, что в отрасли значительно упала доходность в производстве и переработке молока из-за резкого роста себестоимости при медленном увеличении цен на готовую продукцию. До этого, в начале июля, гендиректор компании «Молвест» Анатолий Лосев заявил, что производители молока должны будут поднять отпускные цены на продукцию на 7-10% к осени этого года для сохранения рентабельности.
В середине июля «Магнит» взял на себя обязательство в течение года держать нулевую торговую наценку на часть продукции из категорий молока, хлеба и мяса кур. Одновременно с этим ФАС одобрила приобретение ритейлером сети «Дикси». Об обнулении наценки на социально значимые товары также в апреле объявляли Х5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и Metro.