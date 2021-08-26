Производители молока пожаловались в ФАС на наценки до 150% в ритейле

«У сетей очень высокие наценки, от 50 до 150%. Ни в одной стране мира нет такой наценки на молочную и прочую продукцию». Именно на молокоемкие продукты идет большая накрутка. Молоко, кефир, ряженка — в меньшей степени, масло, сыр, сметана — здесь очень серьезные наценки», — пояснила Маницкая. По ее словам, жалобы о накрутках поступили в Молочный союз из ряда регионов, от Камчатки до Краснодарского края.