В «Газпром-медиа» отметили важность господдержки в конкуренции с мировыми сервисами
Ресурсы глобальных аудиовизуальных сервисов превосходят возможности локальных аналогов, поэтому без активного участия государства производителям онлайн-контента не обойтись, заявила заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Юлия Голубева, слова которой передает ТАСС.
«Мы понимаем, что ресурсы глобальных игроков по своим возможностям превосходят возможности локальных видеосервисов, а иногда и целых государств. В связи с этим это позволяет им диктовать приоритеты в производстве и закупке контента у местных производителей. И мы, как и другие представители отрасли, выступаем в данном случае за сохранение баланса и за справедливую конкуренцию. И здесь, конечно, без проактивного участия государства нам не обойтись», — сказала Голубева на сессии «Российской креативной недели».
Помимо этого она поддержала закон «о приземлении» IT-гигантов, принятый Госдумой летом 2021 г. Согласно нему, иностранные компании с суточной аудиторией более 500 000 пользователей обязываются открывать в России филиал, представительство или уполномоченное юрлицо.
«Необходимо обеспечить прозрачные правила и равные экономические условия и регуляторную нагрузку для российских и иностранных аудиовизуальных сервисов», — подчеркнула замглавы «Газпром-медиа».
Закон о «приземлении» был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 1 июля текущего года. Документ устанавливает обязанность владельцев зарубежных информационных ресурсов создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица. Они должны будут в полном объеме представлять интересы головных компаний, через них с платформами будут взаимодействовать российские регуляторы. Это касается также провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации.
В случае невыполнения предписаний о «приземлении» в России иностранную технологическую компанию сначала предупредят, затем запретят размещать рекламу и ограничат выдачу в поисковиках, заблокируют финансовые переводы, а в крайнем случае — замедлят или приостановят работу ее интернет-ресурса. Под действие закона попадает около 20 крупных зарубежных IT-компаний. В их число вошли Amazon, Aliexpress, Bing, Digital Ocean, Cloudflare, Godaddy, Google, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, YouTube, Viber, WhatsApp, Wikipedia и другие. Закон вступает в силу с 1 января 2022 г.