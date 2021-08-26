В «Газпром-медиа» отметили важность господдержки в конкуренции с мировыми сервисами

«Мы понимаем, что ресурсы глобальных игроков по своим возможностям превосходят возможности локальных видеосервисов, а иногда и целых государств. В связи с этим это позволяет им диктовать приоритеты в производстве и закупке контента у местных производителей. И мы, как и другие представители отрасли, выступаем в данном случае за сохранение баланса и за справедливую конкуренцию. И здесь, конечно, без проактивного участия государства нам не обойтись», — сказала Голубева на сессии «Российской креативной недели».