Глава «Аэрофлота» заявил, что авиакомпания не нуждается в господдержке
«Аэрофлот» и правительство сформировали программу стабилизации финансового положения группы, но на данный момент ни одна мера поддержки из этого плана в компании не востребована. Об этом «Ведомостям» сообщил гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
«В перечень инструментов вошли определенные виды облигаций, государственные гарантии и другие. Но это — спящие меры. На данный момент поддержка компании не нужна», — подчеркнул он. По мере разворачивания летней региональной кампании перевозок финансовые результаты «Аэрофлота» улучшились, поэтому пока группа сможет поддерживать стабильность финансового положения собственными силами, отметил глава авиаперевозчика.
В марте заминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что в правительстве идет работа над стратегией стабилизации финансового положения «Аэрофлота», сообщал «Интерфакс». Минфин рассматривал привлечение средств на эти цели с внешних рынков. Отсутствие международных рейсов сильно ударило по прибыльности компании, пояснял Моисеев.
В октябре прошлого года «Аэрофлот» ради стабилизации своей работы в условиях пандемии провел допэмиссию акций. Минфин в рамках допэмиссии «Аэрофлота» купил около 151 млн акций авиакомпании на общую сумму около 9,1 млрд руб. Всего же государство в ходе SPO выкупило акции компании на 50 млрд руб. на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). После этого доля государства в «Аэрофлоте» выросла с 51,17% до 57,34%.
В апреле и мае прошлого года все российские авиакомпании перевезли соответственно 739 000 и 946 000 человек, или в 11 и 12,5 раза меньше, чем за аналогичные месяцы 2019 г. В апреле и мае во многих регионах действовал карантин: прилетающие из других городов, прежде всего из Москвы, должны были две недели провести в самоизоляции – это сильно ограничивало спрос на перелеты по России. В июне прошлого года рынок начал восстанавливаться, отрасль перевезла 2,84 млн человек, или 22,5% от показателей июня 2019 г.
В июле 2021 г. пассажиропоток группы «Аэрофлот» вырос в 1,8 раза, до 5,2 млн чел. Это на 83,3% выше показателя аналогичного периода 2020 г. и на 16,3% ниже показателя 2019 г., говорилось в операционных результатах компании.