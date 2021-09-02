Глава «Аэрофлота» заявил, что авиакомпания не нуждается в господдержке

В апреле и мае прошлого года все российские авиакомпании перевезли соответственно 739 000 и 946 000 человек, или в 11 и 12,5 раза меньше, чем за аналогичные месяцы 2019 г. В апреле и мае во многих регионах действовал карантин: прилетающие из других городов, прежде всего из Москвы, должны были две недели провести в самоизоляции – это сильно ограничивало спрос на перелеты по России. В июне прошлого года рынок начал восстанавливаться, отрасль перевезла 2,84 млн человек, или 22,5% от показателей июня 2019 г.