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Ростуризм начинает ужесточать контроль за звездностью отелей

Ведомости

Ростуризм ужесточит контроль за звездностью российских отелей: агентство запускает проверки аккредитованных организаций, которые проводят классификацию гостиниц и присваивают им звезды. Об этом «Ведомостям» заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума.

По словам Догузовой, недобросовестные аккредитованные организации будут лишены своих полномочий. «Мы уже инициировали проверку организации, которая классифицировала отель, где я инкогнито переночевала в Анапе. Эта же компания оценивала многие гостиницы в Краснодаре», — сказала она.

26 августа руководитель Ростуризма осмотрела несколько гостиниц различной категории в Анапе — три, четыре и пять звезд, а также под другим именем поселилась в отеле «Белый пляж». Во время проживания она оценила по чек-листу предоставляемые услуги: 35% критериев не соответствовали заявленному уровню классификации четыре звезды, сообщали «РИА Новости».

Ростуризм получил от Минэкономразвития полномочия по ведению классификации гостиниц и нормативному-правовому регулированию в этой сфере в конце 2020 г. По словам Догузовой, агентство совместно с Роспотребнадзором будут заниматься проверками отелей и тех, кто присуждает им звезды, на постоянной основе.

Одной из причин, по которой туристы сталкиваются с несоответствием цены и качества, является дефицит хороших современных отелей, сказала Догузова. Так что помимо контроля, необходимо развивать туристическую инфраструктуру и создавать условия для инвесторов, заключила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных