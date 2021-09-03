Ростуризм начинает ужесточать контроль за звездностью отелей

26 августа руководитель Ростуризма осмотрела несколько гостиниц различной категории в Анапе — три, четыре и пять звезд, а также под другим именем поселилась в отеле «Белый пляж». Во время проживания она оценила по чек-листу предоставляемые услуги: 35% критериев не соответствовали заявленному уровню классификации четыре звезды, сообщали «РИА Новости».