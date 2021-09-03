Ростуризм начинает ужесточать контроль за звездностью отелей
Ростуризм ужесточит контроль за звездностью российских отелей: агентство запускает проверки аккредитованных организаций, которые проводят классификацию гостиниц и присваивают им звезды. Об этом «Ведомостям» заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума.
По словам Догузовой, недобросовестные аккредитованные организации будут лишены своих полномочий. «Мы уже инициировали проверку организации, которая классифицировала отель, где я инкогнито переночевала в Анапе. Эта же компания оценивала многие гостиницы в Краснодаре», — сказала она.
26 августа руководитель Ростуризма осмотрела несколько гостиниц различной категории в Анапе — три, четыре и пять звезд, а также под другим именем поселилась в отеле «Белый пляж». Во время проживания она оценила по чек-листу предоставляемые услуги: 35% критериев не соответствовали заявленному уровню классификации четыре звезды, сообщали «РИА Новости».
Ростуризм получил от Минэкономразвития полномочия по ведению классификации гостиниц и нормативному-правовому регулированию в этой сфере в конце 2020 г. По словам Догузовой, агентство совместно с Роспотребнадзором будут заниматься проверками отелей и тех, кто присуждает им звезды, на постоянной основе.
Одной из причин, по которой туристы сталкиваются с несоответствием цены и качества, является дефицит хороших современных отелей, сказала Догузова. Так что помимо контроля, необходимо развивать туристическую инфраструктуру и создавать условия для инвесторов, заключила она.