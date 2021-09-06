На Украине пожаловались на отказ «Газпрома» от дополнительных транзитных мощностей
«Газпром» не бронирует дополнительные мощности для транзита газа через Украину, поэтому поставки газа из России в ЕС по украинскому маршруту будут уменьшаться, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Несмотря на максимально цену на газ в ЕС и недостаточные запасы газа в европейских ПХГ, "Газпром" не забронировал на сентябрь дополнительные транзитные мощности в 15 млн куб. м в сутки, что приведет к уменьшению транзита с 124 млн куб. м в сутки до 109 млн куб. м в сутки», — приводит ТАСС слова Макогона.
По его словам, «Оператор ГТС Украины» постоянно предлагает дополнительные мощности в объеме 63,7 млн куб. м в сутки, но «Газпром» не проявляет заинтересованности в увеличении поставок. По мнению Макогона, это связано с реализацией проекта «Северный поток — 2» и его готовности поставлять газ уже в 2021 г.
Ранее Украина заявляла, что готовит юридическую позицию для консультаций с США и Германией по гарантиям и компенсациям Киеву после запуска газопровода «Северный поток — 2». Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что поддерживает скорейшее начало регулярных трехсторонних консультаций по вопросам сохранения транзита российского газа через Украину после запуска газопровода.
В августе «Газпром» не стал бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину на IV квартал, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на итоги аукциона на платформе бронирования GSA Platform. Украиной была выставленная мощность объемом 9,8 млн куб. м в сутки.
В конце декабря 2019 г. Украина, Россия и Евросоюз подписали новый транзитный газовый контракт на пять лет с возможностью продления до 2034 г. Согласно документу, минимальная гарантированная прокачка газа составит 65 млрд куб. м в первый год, по 40 млрд куб. м — в следующие четыре года. Договоренность о транзите предполагает принцип «качай или плати», когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.
При этом условия контракта позволяют «Газпрому» бронировать дополнительные транзитные мощности. Несмотря на возможность поставлять в ЕС больше газа по украинской ГТС, «Газпром» в апреле и мае этого года отказывался от бронирования дополнительных мощностей, которые выставлял на аукцион «Оператор ГТС Украины».