МВД оценило ущерб от финансовой пирамиды Finiko более чем в 1 млрд рублей
Общий ущерб, нанесенный жителям России и других стран финансовой пирамидой Finiko, по предварительным оценкам, превышает 1 млрд руб., говорится в заявлении Министерства внутренних дел (МВД).
«Зарегистрировано уже 3300 заявлений от потерпевших, среди которых, помимо граждан Российской Федерации, – жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран. Сумма предварительного ущерба, заявленного потерпевшими, превышает миллиард рублей», — сказано в сообщении.
Finiko была основана в 2019 г. в Татарстане. При этом компания не была зарегистрирована как юридическое лицо и привлекала новых участников через сайты, обещая людям ежедневный доход с вложений. Все расчеты внутри пирамиды проводились внутренней валютой, приобретаемой за криптовалюту. Эти денежные единицы вкладывались в одну из предлагаемых программ, а затем снова конвертировались в криптовалюту или реальные деньги.
Спустя некоторое время Finiko перестала начислять средства клиентам. После этого вкладчики начали обращаться в полицию. В итоге МВД Татарстана возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
На данный момент задержаны и взяты под стражу четверо фигурантов дела, включая одного из возможных основателей финансовой пирамиды. На имущество обвиняемых наложен арест совокупно более чем на 110 млн руб.