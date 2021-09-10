МВД оценило ущерб от финансовой пирамиды Finiko более чем в 1 млрд рублей

Finiko была основана в 2019 г. в Татарстане. При этом компания не была зарегистрирована как юридическое лицо и привлекала новых участников через сайты, обещая людям ежедневный доход с вложений. Все расчеты внутри пирамиды проводились внутренней валютой, приобретаемой за криптовалюту. Эти денежные единицы вкладывались в одну из предлагаемых программ, а затем снова конвертировались в криптовалюту или реальные деньги.