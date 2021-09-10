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МВД оценило ущерб от финансовой пирамиды Finiko более чем в 1 млрд рублей

Ведомости

Общий ущерб, нанесенный жителям России и других стран финансовой пирамидой Finiko, по предварительным оценкам, превышает 1 млрд руб., говорится в заявлении Министерства внутренних дел (МВД).

«Зарегистрировано уже 3300 заявлений от потерпевших, среди которых, помимо граждан Российской Федерации, – жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран. Сумма предварительного ущерба, заявленного потерпевшими, превышает миллиард рублей», — сказано в сообщении.

Finiko была основана в 2019 г. в Татарстане. При этом компания не была зарегистрирована как юридическое лицо и привлекала новых участников через сайты, обещая людям ежедневный доход с вложений. Все расчеты внутри пирамиды проводились внутренней валютой, приобретаемой за криптовалюту. Эти денежные единицы вкладывались в одну из предлагаемых программ, а затем снова конвертировались в криптовалюту или реальные деньги.

Спустя некоторое время Finiko перестала начислять средства клиентам. После этого вкладчики начали обращаться в полицию. В итоге МВД Татарстана возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

На данный момент задержаны и взяты под стражу четверо фигурантов дела, включая одного из возможных основателей финансовой пирамиды. На имущество обвиняемых наложен арест совокупно более чем на 110 млн руб.

Ранее по теме: В Татарстане задержали помощника организатора финансовой пирамиды Finiko

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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