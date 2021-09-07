В Татарстане задержали помощника организатора финансовой пирамиды Finiko

Она рассказала, что роль задержанного в компании подтверждается показаниями свидетелей, потерпевших, изъятыми документами и видео выступлений, которые опубликованы в интернете. Сейчас полиция проводит обыски в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).