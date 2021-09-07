Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

В Татарстане задержали помощника организатора финансовой пирамиды Finiko

Ведомости

Сотрудники МВД задержали жителя Казани, который был личным помощником организатора финансовой пирамиды Finiko и позиционировал себя в качестве вице-президента компании, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По версии следствия, задержанный являлся личным помощником организатора компании и позиционировал себя как вице-президент Finiko. Посредством сайта компании он осуществлял деятельность по приему криптовалюты от граждан и агитировал их вкладывать денежные средства», — сообщила Волк.

Она рассказала, что роль задержанного в компании подтверждается показаниями свидетелей, потерпевших, изъятыми документами и видео выступлений, которые опубликованы в интернете. Сейчас полиция проводит обыски в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По данным МВД, в полицию поступило более 2600 заявлений от пострадавших вкладчиков на общую сумму более 250 млн руб. Суммы ущерба варьируются от 100 000 до 81 млн руб.

Ранее о задержании в Казани одного из руководителей Finiko сообщила Волк. Задержанный подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Позднее был задержан один из основателей компании Кирилл Доронин.

От имени Finiko, по словам представителя МВД, с 2018 г. привлекались вклады «под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений». Сама компания зарегистрирована за границей, а инвестиционная деятельность фактически не велась, отметила Волк.

Ранее по теме: Суд в Казани арестовал одного из основателей Finiko Доронина

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных