В Татарстане задержали помощника организатора финансовой пирамиды Finiko
Сотрудники МВД задержали жителя Казани, который был личным помощником организатора финансовой пирамиды Finiko и позиционировал себя в качестве вице-президента компании, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«По версии следствия, задержанный являлся личным помощником организатора компании и позиционировал себя как вице-президент Finiko. Посредством сайта компании он осуществлял деятельность по приему криптовалюты от граждан и агитировал их вкладывать денежные средства», — сообщила Волк.
Она рассказала, что роль задержанного в компании подтверждается показаниями свидетелей, потерпевших, изъятыми документами и видео выступлений, которые опубликованы в интернете. Сейчас полиция проводит обыски в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
По данным МВД, в полицию поступило более 2600 заявлений от пострадавших вкладчиков на общую сумму более 250 млн руб. Суммы ущерба варьируются от 100 000 до 81 млн руб.
Ранее о задержании в Казани одного из руководителей Finiko сообщила Волк. Задержанный подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Позднее был задержан один из основателей компании Кирилл Доронин.
От имени Finiko, по словам представителя МВД, с 2018 г. привлекались вклады «под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений». Сама компания зарегистрирована за границей, а инвестиционная деятельность фактически не велась, отметила Волк.