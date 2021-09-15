Роснедра: имеющихся в России рентабельных запасов нефти хватит на 21 год

В апреле предыдущий руководитель Роснедр Евгений Киселев заявлял «Российской газете», что извлекаемых запасов нефти в России хватит на 58 лет. Из них рентабельных хватит только на 19 лет. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов говорил РБК, что при нынешнем уровне добычи российских запасов нефти хватит на 59 лет, а природного газа — на 103 года.