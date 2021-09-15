Роснедра: имеющихся в России рентабельных запасов нефти хватит на 21 год
По оценке Роснедр, обеспеченность России рентабельными запасами нефти в настоящий момент оценивается в 21 год, сообщает ТАСС со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы ведомства Евгения Петрова.
«Рентабельных запасов [нефти хватит] на порядка 20-21 год», — сказал Петров в кулуарах Тюменского нефтегазового форума. Он добавил, что указанный период будет увеличиваться по мере развития технологий для трудноизвлекаемых запасов нефти.
По мнению врио главы Роснедр, самым перспективным российским регионом для разведки запасов нефти и газа является Западная Сибирь. «Здесь еще работать и работать. Здесь потенциал для работы еще на много-много лет», — отметил он, подчеркнув, что разработка месторождений углеводородов в Восточной Сибири пока нерентабельна из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.
В апреле предыдущий руководитель Роснедр Евгений Киселев заявлял «Российской газете», что извлекаемых запасов нефти в России хватит на 58 лет. Из них рентабельных хватит только на 19 лет. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов говорил РБК, что при нынешнем уровне добычи российских запасов нефти хватит на 59 лет, а природного газа — на 103 года.
1 сентября страны — участницы соглашения ОПЕК+ договорились придерживаться принятого в июле плана по увеличению добычи нефти на 400 000 баррелей в сутки ежемесячно.