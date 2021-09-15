Суд обязал каршеринг «Делимобиль» принимать оплату наличными
Арбитражный суд Свердловской области обязал сервис каршеринга «Делимобиль» дать возможность пользователям оплачивать услуги наличными, сообщила газета «Коммерсантъ». Помимо этого, суд обязал сократить срок возврата ошибочно списанных средств втрое — до 10 дней, и сократить размер пеней в 25 раз.
Данное решение суд вынес в споре компании «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») по спору с Роспотребнадзором. Ведомство в феврале 2020 г. предписало компании изменить условия договора с пользователями, которые нарушают права потребителей. После компания оспорила данное предписание в суде, но инстанция встала на сторону ведомства.
Помимо этого, суд счел незаконным пункт договора о том, что потребитель заранее соглашается с вердиктом каршеринга о наложении штрафа, его размера, правомерности, а также суммы компенсации убытков и расходов на ремонт транспортного средства. Суд обязал компанию изменить данное условие договора и дать возможность пользователям оспаривать его в суде.
В Роспотребнадзоре отметили лишь, что «решение суда изучается» и по результатам «будет принято решение о дальнейших процессуальных действиях». В «Делимобиле» сообщили изданию, что решение их «в целом удовлетворило».
Представитель конкурента «Делимобиля» — сервиса «Ситидрайв» рассказал изданию, что организация наличной оплаты «существенно увеличит расходы», а в условиях пандемии Роспотребнадзор сам рекомендовал «использовать безналичную оплату, чтобы исключить риски распространения коронавирусной инфекции». В сервисе кикшеринга Whoosh также отметили, что для приема наличных необходимо взаимодействие пользователя с человеком, «а самокаты не имеют соответствующего оборудования».