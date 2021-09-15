Суд обязал каршеринг «Делимобиль» принимать оплату наличными

Помимо этого, суд счел незаконным пункт договора о том, что потребитель заранее соглашается с вердиктом каршеринга о наложении штрафа, его размера, правомерности, а также суммы компенсации убытков и расходов на ремонт транспортного средства. Суд обязал компанию изменить данное условие договора и дать возможность пользователям оспаривать его в суде.