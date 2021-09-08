Каршеринг «Делимобиль» к ЧМ-2022 по футболу заработает в Катаре

Каршеринг «Делимобиль» к ЧМ-2022 по футболу заработает в КатареВ стране много подержанных автомобилей, которым не могут найти применения
О планах по запуску сервиса краткосрочной аренды автомобилей в Катаре «Ведомостям» рассказал основатель и гендиректор «Делимобиля» Винченцо Трани. По его словам, сейчас идут «горячие» переговоры с шестью местными компаниями по франчайзинговой модели каршеринга. Контракт пока ни с кем не подписан, поскольку компания всего несколько месяцев назад закончила работу над юридической и маркетинговой документацией для данной модели.
Источник «Ведомостей» в дипломатических кругах подтвердил информацию о планах «Делимобиля» выйти на рынок Катара в следующем году при помощи франчайзинговой модели. От дальнейших комментариев он воздержался.
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