Reuters сообщил о планах «Делимобиля» провести IPO осенью
Российская каршеринговая компания «Делимобиль» планирует осенью провести первичное публичное размещение акций (IPO) в США и уже выбрала банки, которые организуют листинг, сообщает Reuters со ссылкой на три источника на финансовом рынке. Предполагается, что в итоге сервис намерен привлечь около $350 млн.
Двое из трех собеседников издания уточнили, что «Делимобиль» рассматривает возможность двойного листинга — на Нью-Йоркской и Московской биржах. В числе банков — организаторов размещения источники агентства назвали Bank of America, Citi, UBS, Sberbank CIB, «ВТБ капитал» и «Ренессанс капитал».
«Ведомости» направили запрос в «Делимобиль».
Ранее ВТБ приобрел 13,4% акций «Делимобиля». В июне сервис сообщил, что миноритарный пакет банка стоил $75 млн, уточнил Reuters.
«Делимобиль» был основан в 2015 г. Винченцо Трани, который на данный момент является президентом Итало-российской торговой палаты (ИРТП). Парк автосервиса насчитывает 16 000 машин. Компания представлена в 11 городах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Тольятти и Туле.
О планах провести IPO на Нью-Йоркской бирже Трани сообщил в конце 2019 г. Тогда он сказал, что размещение акций состоится не позднее 2021 г. Бизнесмен уточнил, что за счет продажи до 40% компании планируется привлечь более $300 млн.