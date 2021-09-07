Reuters сообщил о планах «Делимобиля» провести IPO осенью

О планах провести IPO на Нью-Йоркской бирже Трани сообщил в конце 2019 г. Тогда он сказал, что размещение акций состоится не позднее 2021 г. Бизнесмен уточнил, что за счет продажи до 40% компании планируется привлечь более $300 млн.