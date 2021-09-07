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Reuters сообщил о планах «Делимобиля» провести IPO осенью

Ведомости

Российская каршеринговая компания «Делимобиль» планирует осенью провести первичное публичное размещение акций (IPO) в США и уже выбрала банки, которые организуют листинг, сообщает Reuters со ссылкой на три источника на финансовом рынке. Предполагается, что в итоге сервис намерен привлечь около $350 млн.

Двое из трех собеседников издания уточнили, что «Делимобиль» рассматривает возможность двойного листинга — на Нью-Йоркской и Московской биржах. В числе банков — организаторов размещения источники агентства назвали Bank of America, Citi, UBS, Sberbank CIB, «ВТБ капитал» и «Ренессанс капитал».

«Ведомости» направили запрос в «Делимобиль».

Ранее ВТБ приобрел 13,4% акций «Делимобиля». В июне сервис сообщил, что миноритарный пакет банка стоил $75 млн, уточнил Reuters.

«Делимобиль» был основан в 2015 г. Винченцо Трани, который на данный момент является президентом Итало-российской торговой палаты (ИРТП). Парк автосервиса насчитывает 16 000 машин. Компания представлена в 11 городах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Тольятти и Туле.

О планах провести IPO на Нью-Йоркской бирже Трани сообщил в конце 2019 г. Тогда он сказал, что размещение акций состоится не позднее 2021 г. Бизнесмен уточнил, что за счет продажи до 40% компании планируется привлечь более $300 млн.

Ранее по теме: Гендиректор «Делимобиля» раскрыл подробности выхода компании на IPO

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных