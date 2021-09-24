ВТБ выставило на торги гостиницу у Казанского кремля за 762 млн рублей
Заявки участников аукциона принимаются до 24 декабря. Итоги будут подведены 27 декабря. Нынешний владелец, по данным агентства, купил гостиницу в ноябре 2018 г.
Гостиница Courtyard by Mariott Kazan Kremlin имеет четыре звезды и расположена в 100 м от кремля в Казани. В состав лота вошло шестиэтажное здание (один из этажей – подземный) площадью 7000 кв. м, ее движимое имущество и участок площадью 1800 кв. м.
На сайте компании говорится, что она была создана в 2009 г. и объединила гостиничные активы правительства Москвы. В 2013 г. компания вошла в группу ВТБ, в январе 2016 г. получила статус управляющей компании. Сейчас в ее портфеле находятся четыре брендовых объекта четырех и пяти звезд в трех регионах России, гостиница «Пекин» и 132 апартамента премиум-класса в Москве и Сочи.