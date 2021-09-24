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ВТБ выставило на торги гостиницу у Казанского кремля за 762 млн рублей

Ведомости

АО «Гостиничная компания» (входит в группу ВТБ) объявило аукцион на повышение по продаже гостиницы Courtyard Kazan Kremlin, расположенной в 100 м от Казанского кремля, сообщил «Интерфакс». Стартовая цена – 762 млн руб.

Заявки участников аукциона принимаются до 24 декабря. Итоги будут подведены 27 декабря. Нынешний владелец, по данным агентства, купил гостиницу в ноябре 2018 г.

Гостиница Courtyard by Mariott Kazan Kremlin имеет четыре звезды и расположена в 100 м от кремля в Казани. В состав лота вошло шестиэтажное здание (один из этажей – подземный) площадью 7000 кв. м, ее движимое имущество и участок площадью 1800 кв. м.

На сайте компании говорится, что она была создана в 2009 г. и объединила гостиничные активы правительства Москвы. В 2013 г. компания вошла в группу ВТБ, в январе 2016 г. получила статус управляющей компании. Сейчас в ее портфеле находятся четыре брендовых объекта четырех и пяти звезд в трех регионах России, гостиница «Пекин» и 132 апартамента премиум-класса в Москве и Сочи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных