ВТБ выставило на торги гостиницу у Казанского кремля за 762 млн рублей

На сайте компании говорится, что она была создана в 2009 г. и объединила гостиничные активы правительства Москвы. В 2013 г. компания вошла в группу ВТБ, в январе 2016 г. получила статус управляющей компании. Сейчас в ее портфеле находятся четыре брендовых объекта четырех и пяти звезд в трех регионах России, гостиница «Пекин» и 132 апартамента премиум-класса в Москве и Сочи.