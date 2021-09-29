Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

ФАС одобрила сделку «Шереметьево» о покупке доли в «Библио-Глобусе»

Ведомости

ФАС России одобрила ходатайство аэропорта «Шереметьево» о покупке 75% доли в туроператоре «Библио-Глобус», сказано в сообщении ведомства в Telegram.

«ФАС России одобрила ходатайство аэропорта "Шереметьево" о покупке доли в туроператоре "Библио-Глобус"», — сказано в сообщении. Компании выдано предписание о соблюдении равных условий как для авиаперевозчиков, сотрудничающих с «Библио-Глобусом», так и для тех, которые работают с другими туроператорами.

12 августа «Шереметьево» сообщил, что договорился о покупке «Библио-глобуса». Отмечалось, что сделка позволит нарастить туристический пассажиропоток аэропорта, а также оптимизировать использование инфраструктуры терминального комплекса и аэродрома. Завершение сделки запланировано на конец сентября 2021 г.

Российский туроператор «Библио-глобус» был основан в середине 1990-х гг. Александром Туголуковым. В марте 2019 г. британская компания Thomas Cook Group объявила о покупке «Библио-глобуса», однако в сентябре того же года сообщила о принудительной ликвидации, а российский туроператор объявил о расторжении договора купли-продажи.

Ранее по теме: ФАС получила ходатайство «Шереметьево» о покупке 75% «Библио-глобуса»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных