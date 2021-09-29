ФАС одобрила сделку «Шереметьево» о покупке доли в «Библио-Глобусе»
ФАС России одобрила ходатайство аэропорта «Шереметьево» о покупке 75% доли в туроператоре «Библио-Глобус», сказано в сообщении ведомства в Telegram.
«ФАС России одобрила ходатайство аэропорта "Шереметьево" о покупке доли в туроператоре "Библио-Глобус"», — сказано в сообщении. Компании выдано предписание о соблюдении равных условий как для авиаперевозчиков, сотрудничающих с «Библио-Глобусом», так и для тех, которые работают с другими туроператорами.
12 августа «Шереметьево» сообщил, что договорился о покупке «Библио-глобуса». Отмечалось, что сделка позволит нарастить туристический пассажиропоток аэропорта, а также оптимизировать использование инфраструктуры терминального комплекса и аэродрома. Завершение сделки запланировано на конец сентября 2021 г.
Российский туроператор «Библио-глобус» был основан в середине 1990-х гг. Александром Туголуковым. В марте 2019 г. британская компания Thomas Cook Group объявила о покупке «Библио-глобуса», однако в сентябре того же года сообщила о принудительной ликвидации, а российский туроператор объявил о расторжении договора купли-продажи.