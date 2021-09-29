ФАС одобрила сделку «Шереметьево» о покупке доли в «Библио-Глобусе»

«ФАС России одобрила ходатайство аэропорта "Шереметьево" о покупке доли в туроператоре "Библио-Глобус"», — сказано в сообщении. Компании выдано предписание о соблюдении равных условий как для авиаперевозчиков, сотрудничающих с «Библио-Глобусом», так и для тех, которые работают с другими туроператорами.