Глава Petropavlovsk сообщил об отсутствии препятствий для продажи доли в IRC

«По договору есть определенные шаги для закрытия сделки. Совет директоров "Петропавловска" должен был обсуждать, нужно ли нам получить согласие владельцев облигаций. Совет директоров принял решение о том, что одобрение держателей облигаций на сделку не требуется», — отметил Александров. Он подчеркнул, что теперь покупатель — зарегистрированная в Лихтенштейне инвестиционная компания Stocken Board — должен представить Petropavlovsk и Газпромбанку план по снятию с Petropavlovsk гарантий на долг IRC. «Сможем ли мы закрыть сделку и когда, пока не могу сказать, но мы надеемся, что получится до конца года», — добавил Александров.