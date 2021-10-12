Глава Petropavlovsk сообщил об отсутствии препятствий для продажи доли в IRC
Закрытие сделки по продаже золотодобывающей компанией Petropavlovsk 29,9% в дальневосточном производителе железной руды IRC не потребует одобрения владельцев еврооблигаций Petropavlovsk, заявил в интервью «Ведомостям» генеральный директор Petropavlovsk Денис Александров. Он пояснил, что такое решение принял совет директоров компании.
«По договору есть определенные шаги для закрытия сделки. Совет директоров "Петропавловска" должен был обсуждать, нужно ли нам получить согласие владельцев облигаций. Совет директоров принял решение о том, что одобрение держателей облигаций на сделку не требуется», — отметил Александров. Он подчеркнул, что теперь покупатель — зарегистрированная в Лихтенштейне инвестиционная компания Stocken Board — должен представить Petropavlovsk и Газпромбанку план по снятию с Petropavlovsk гарантий на долг IRC. «Сможем ли мы закрыть сделку и когда, пока не могу сказать, но мы надеемся, что получится до конца года», — добавил Александров.
Отвечая на вопрос о возможности расторжения договора со Stocken, он отметил, что в договоре нет пункта о пене или штрафе за неисполнение, поэтому гипотетическое расторжение договора приведет к судебному разбирательству.
IRC
Единственный на Дальнем Востоке России производитель железной руды. Крупнейшим акционером компании с долей 31,1% является Petropavlovsk. В 2010 г. IRC привлекла кредитную линию в китайском ICBC на сумму $340 млн для финансирования Кимкано-Сутарского ГОКа. На тот момент Petropavlovsk принадлежало 65% IRC, и золотодобытчик выступил единственным гарантом по обязательствам компании. Начиная с 2012 г. IRC провела три допэмиссии, в результате которых доля Petropavlovsk снизилась до 31,1%. По данным «Интерфакса», акционерами IRC помимо Petropavlovsk являются Prosperity (около 16%), компании Slevin и Everest (совокупно 10,2%), Sova Capital – 6,1%.
В марте 2020 г. Petropavlovsk заключил соглашение с зарегистрированной в Лихтенштейне инвестиционной компанией Stocken Board о продаже 29,9% IRC за $10 млн при выполнении ряда условий. Сделка становится обязательной после согласия Газпромбанка – основного кредитора Petropavlovsk и IRC. Кроме того, совет директоров Petropavlovsk должен принять решение о необходимости одобрения сделки владельцами еврооблигаций компании (выпуск на сумму $500 млн с погашением в 2022 г.). В результате сделки Petropavlovsk должен быть освобожден от поручительств по кредитным договорам IRC, что менеджмент Petropavlovsk называл основной целью сделки. В мае 2021 г. Petropavlovsk сообщил, что Газпромбанк дал свое согласие на совершение сделки и соглашение стало обязательным для исполнения.
В августе крупнейший акционер Petropavlovsk – «Южуралзолото» (ЮГК, владеет 29,2%) заявил, что сделка не отвечает интересам Petropavlovsk и компания должна получить одобрение на нее от владельцев облигаций. По оценке ЮГК, рыночная стоимость доли в IRC значительно превышает $10 млн и достигает около $100 млн. При этом финансовые показатели IRC и прогнозируемые цены на железную руду на 2021 г. должны позволить IRC погасить задолженность по кредитным договорам до конца 2021 г., сообщила ЮГК. В связи с этим досрочное освобождение от поручительств по кредиту не будет существенным фактором для Petropavlovsk, отмечала компания.
В сентябре ЮГК заявила о возможной связи Stocken с миноритарным акционером Petropavlovsk – компанией Everest Alliance Limited. Компания пояснила, что обратилась в совет директоров Petropavlovsk с требованием провести дальнейшее расследование и при необходимости принять соответствующие меры, включая созыв собрания акционеров Petropavlovsk.
В октябре стало известно, что представитель ЮГК в совете директоров Petropavlovsk – вице-президент по развитию и стратегии ЮГК Евгений Потапов – в конце сентября обратился в совет директоров с требованием провести проверку необходимости получения регуляторных согласований сделки. По мнению ЮГК, сделка с высокой вероятностью требует согласования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по закону о защите конкуренции и, возможно, по закону об иностранных инвестициях в стратегические общества.