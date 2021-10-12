Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

«Яндекс» купит израильский сервис аренды электросамокатов Wind

Ведомости

«Яндекс» договорился о покупке израильского бизнеса по аренде электросамокатов Wind, сообщил «Ведомостям» представитель компании. 

В периметр сделки вошли активы компании в Израиле — самокаты, которые доступны для заказа пользователям, ПО, собственное производство, а также исследовательский центр в Китае. В компании уточнили, что речь идет о покупке около 4500 самокатов, на которых совершается 660 000 поездок в месяц. 

Ожидается, что сделка будет закрыта до конца текущего года. Ее стоимость компания не разглашает. Сотрудники Wind станут частью команды международного направления бизнеса «Яндекса» — Yango. После закрытия сделки компания проведет ребрендинг и сменит название на Yango Wind. 

В стране уже есть сервис заказа такси «Яндекса» — Yango, а также сервисы доставки еды, работающие под брендом Deli. «Самокаты — еще один шаг к построению полноценной транспортно-логистической экосистемы в регионе», — отметил представитель компании. 

Wind — это международный оператор кикшеринга, у которого есть подразделения в Израиле, Франции, Исландии, Италии, Корее, Норвегии и Великобритании. В Израиле есть и другие крупные игроки в сфере кикшеринга — Lime и Bird.

«Яндекс» не так давно вышел на российский рынок кикшеринга — в июле этого года. После Москвы компания запустила кикшеринг в Краснодаре.

Ранее по теме: «Яндекс» планирует продавать услуги беспилотных роверов конкурентам

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных