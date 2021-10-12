«Яндекс» купит израильский сервис аренды электросамокатов Wind
«Яндекс» договорился о покупке израильского бизнеса по аренде электросамокатов Wind, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
В периметр сделки вошли активы компании в Израиле — самокаты, которые доступны для заказа пользователям, ПО, собственное производство, а также исследовательский центр в Китае. В компании уточнили, что речь идет о покупке около 4500 самокатов, на которых совершается 660 000 поездок в месяц.
Ожидается, что сделка будет закрыта до конца текущего года. Ее стоимость компания не разглашает. Сотрудники Wind станут частью команды международного направления бизнеса «Яндекса» — Yango. После закрытия сделки компания проведет ребрендинг и сменит название на Yango Wind.
В стране уже есть сервис заказа такси «Яндекса» — Yango, а также сервисы доставки еды, работающие под брендом Deli. «Самокаты — еще один шаг к построению полноценной транспортно-логистической экосистемы в регионе», — отметил представитель компании.
Wind — это международный оператор кикшеринга, у которого есть подразделения в Израиле, Франции, Исландии, Италии, Корее, Норвегии и Великобритании. В Израиле есть и другие крупные игроки в сфере кикшеринга — Lime и Bird.
«Яндекс» не так давно вышел на российский рынок кикшеринга — в июле этого года. После Москвы компания запустила кикшеринг в Краснодаре.