«Яндекс» купит израильский сервис аренды электросамокатов Wind

В периметр сделки вошли активы компании в Израиле — самокаты, которые доступны для заказа пользователям, ПО, собственное производство, а также исследовательский центр в Китае. В компании уточнили, что речь идет о покупке около 4500 самокатов, на которых совершается 660 000 поездок в месяц.