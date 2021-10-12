Трамп может продать отель в Вашингтоне за $370 млн
Экс-президент США Дональд Трамп близок к продаже своего люксового отеля в Вашингтоне Trump International, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источников, знакомых с деталями сделки.
По данным издания, отель хочет приобрести инвесткомпания из Майами CGI Merchant Group, переговоры о покупке прав на использование здания находятся в «продвинутой» стадии. Сумма сделки может превысить $370 млн.
Пятизвездочный отель Trump International был открыт в сентябре 2016 г. Он находится в центре Вашингтона в историческом здании 1899 г. постройки, которое раньше занимал почтамт. Холдинговая компания бывшего президента Trump Organization получила права на аренду здания в 2012 г. на условии выплаты $3 млн в год на протяжении 60 лет, еще примерно $200 млн было вложено в его реконструкцию. В прошлом году канал CNBC сообщал, что Трамп хотел продать отель за $500 млн, однако потенциальные покупатели предложили заплатить меньше $250 млн.
На прошлой неделе комитет палаты представителей конгресса США по надзору и политической реформе опубликовал доклад, согласно которому Трамп годами предоставлял правительству недостоверную информацию о финансовом положении отеля. Он утверждал, что за время его нахождения в должности президента гостиница заработала не менее $150 млн, однако конгрессмены выяснили, что в течение 2016-2020 гг. она накопила убытков на сумму более $70 млн.
Кроме того, парламентарии обвинили Трампа в сокрытии «потенциального конфликта интересов», поскольку его отель якобы получил миллионы долларов от иностранных правительств в виде платежей и отсрочек погашения кредитов в то время, когда он выступал заемщиком для заведения.
В Trump Organization, которая управляет активами Трампа, назвали доклад конгрессменов «ложным и вводящим в заблуждение». В компании также пожаловались на политическое преследование.