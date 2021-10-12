Трамп может продать отель в Вашингтоне за $370 млн

Пятизвездочный отель Trump International был открыт в сентябре 2016 г. Он находится в центре Вашингтона в историческом здании 1899 г. постройки, которое раньше занимал почтамт. Холдинговая компания бывшего президента Trump Organization получила права на аренду здания в 2012 г. на условии выплаты $3 млн в год на протяжении 60 лет, еще примерно $200 млн было вложено в его реконструкцию. В прошлом году канал CNBC сообщал, что Трамп хотел продать отель за $500 млн, однако потенциальные покупатели предложили заплатить меньше $250 млн.