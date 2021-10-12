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Трамп может продать отель в Вашингтоне за $370 млн

Ведомости

Экс-президент США Дональд Трамп близок к продаже своего люксового отеля в Вашингтоне Trump International, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источников, знакомых с деталями сделки.

По данным издания, отель хочет приобрести инвесткомпания из Майами CGI Merchant Group, переговоры о покупке прав на использование здания находятся в «продвинутой» стадии. Сумма сделки может превысить $370 млн.

Пятизвездочный отель Trump International был открыт в сентябре 2016 г. Он находится в центре Вашингтона в историческом здании 1899 г. постройки, которое раньше занимал почтамт. Холдинговая компания бывшего президента Trump Organization получила права на аренду здания в 2012 г. на условии выплаты $3 млн в год на протяжении 60 лет, еще примерно $200 млн было вложено в его реконструкцию. В прошлом году канал CNBC сообщал, что Трамп хотел продать отель за $500 млн, однако потенциальные покупатели предложили заплатить меньше $250 млн.

На прошлой неделе комитет палаты представителей конгресса США по надзору и политической реформе опубликовал доклад, согласно которому Трамп годами предоставлял правительству недостоверную информацию о финансовом положении отеля. Он утверждал, что за время его нахождения в должности президента гостиница заработала не менее $150 млн, однако конгрессмены выяснили, что в течение 2016-2020 гг. она накопила убытков на сумму более $70 млн.

Кроме того, парламентарии обвинили Трампа в сокрытии «потенциального конфликта интересов», поскольку его отель якобы получил миллионы долларов от иностранных правительств в виде платежей и отсрочек погашения кредитов в то время, когда он выступал заемщиком для заведения.

В Trump Organization, которая управляет активами Трампа, назвали доклад конгрессменов «ложным и вводящим в заблуждение». В компании также пожаловались на политическое преследование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных