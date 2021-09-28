Песков ответил на вопрос о выборе переводчицы на переговоры Путина с Трампом

Президент России Владимир Путин не участвует в выборе переводчика на переговорах, заявил «РИА Новости» его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Таким образом от ответил на предположение о том, что в российскую делегацию на встрече с экс-президентом США Дональдом Трампом в 2019 г. намеренно включили красивую переводчицу, чтобы отвлечь внимание бывшего главы Белого дома.