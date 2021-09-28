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Песков ответил на вопрос о выборе переводчицы на переговоры Путина с Трампом

Ведомости

Президент России Владимир Путин не участвует в выборе переводчика на переговорах, заявил «РИА Новости» его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Таким образом от ответил на предположение о том, что в российскую делегацию на встрече с экс-президентом США Дональдом Трампом в 2019 г. намеренно включили красивую переводчицу, чтобы отвлечь внимание бывшего главы Белого дома.

«Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента», — добавил представитель Кремля.

Ранее о том, что российский лидер якобы выбрал «привлекательную брюнетку» в качестве переводчика на переговорах с Трампом, рассказала бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришем со ссылкой на слова экс-советника главы государства Фионы Хилл. Ее книга «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа» должна выйти 5 октября.

В свою очередь, представитель экс-президента США Лиз Харрингтон назвала публикацию «очередной жалкой попыткой нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа». Сама Гришэм, по ее словам, является «рассерженным бывшим сотрудником».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных