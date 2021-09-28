Песков ответил на вопрос о выборе переводчицы на переговоры Путина с Трампом
Президент России Владимир Путин не участвует в выборе переводчика на переговорах, заявил «РИА Новости» его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Таким образом от ответил на предположение о том, что в российскую делегацию на встрече с экс-президентом США Дональдом Трампом в 2019 г. намеренно включили красивую переводчицу, чтобы отвлечь внимание бывшего главы Белого дома.
«Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента», — добавил представитель Кремля.
Ранее о том, что российский лидер якобы выбрал «привлекательную брюнетку» в качестве переводчика на переговорах с Трампом, рассказала бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришем со ссылкой на слова экс-советника главы государства Фионы Хилл. Ее книга «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа» должна выйти 5 октября.
В свою очередь, представитель экс-президента США Лиз Харрингтон назвала публикацию «очередной жалкой попыткой нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа». Сама Гришэм, по ее словам, является «рассерженным бывшим сотрудником».