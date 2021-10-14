ВТБ объявил о создании ESG-платформы
ВТБ объявил о создании ESG-платформы для компаний, физлиц и субъектов РФ, сообщили в пресс-службе кредитно организации. Платформа позволит получить в режиме «одного окна» доступ к федеральным и региональным мерам соцподдержки, льготному кредитованию, а также адресным выплатам.
Аббревиатуру ESG расшифровывается как «экология, социальная политика и корпоративное управление». В широком смысле это устойчивое развитие коммерческой деятельности, которое строится на принципах ответственного отношения к окружающей среде, высокого уровня социальной ответственности, а также высоко качества корпоративного управления.
«Отдельное внимание уделено продвижению финансовых решений, обеспечивающих рост благосостояния и улучшение финансового положения клиентов – оптимизация долговой нагрузки, рефинансирование, создание подушки безопасности, переход к регулярным и эффективным сбережениям и инвестициям», — уточнили в пресс-службе кредитной организации. В общей сложности в периметр ESG-платформы уже включено около 20 направлений деятельности группы ВТБ. Этот перечень будет расширяться, отметили в банке.