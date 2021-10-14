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ВТБ объявил о создании ESG-платформы

Ведомости

ВТБ объявил о создании ESG-платформы для компаний, физлиц и субъектов РФ, сообщили в пресс-службе кредитно организации. Платформа позволит получить в режиме «одного окна» доступ к федеральным и региональным мерам соцподдержки, льготному кредитованию, а также адресным выплатам. 

Аббревиатуру ESG расшифровывается как «экология, социальная политика и корпоративное управление». В широком смысле это устойчивое развитие коммерческой деятельности, которое строится на принципах ответственного отношения к окружающей среде, высокого уровня социальной ответственности, а также высоко качества корпоративного управления. 

«Отдельное внимание уделено продвижению финансовых решений, обеспечивающих рост благосостояния и улучшение финансового положения клиентов – оптимизация долговой нагрузки, рефинансирование, создание подушки безопасности, переход к регулярным и эффективным сбережениям и инвестициям», — уточнили в пресс-службе кредитной организации. В общей сложности в периметр ESG-платформы уже включено около 20 направлений деятельности группы ВТБ. Этот перечень будет расширяться, отметили в банке. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных